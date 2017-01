El presidente de la Fegamp rechaza la reducción "drástica" de ayuntamientos

El presidente de la Federación Galega de Municipios y provincias (Fegamp), Alfredo García, se ha mostrado contrario a una reducción drástica del número de ayuntamientos. "Creo que fusionar por fusionar, coger Galicia y decir vamos a hacer 70 ayuntamientos, cogemos un rotulador y empezamos a marcar líneas... Yo personalmente no creo que así, sin más, sea la solución", opinó. En una entrevista en la Radio Galega, el también alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense) reconoció que para los municipios de menos de 10.000 habitantes es muy difícil, por ejemplo, asumir la prestación del ciclo integral del agua.

No obstante, aludió a la dispersión de la población y a las características geográficas de la comunidad y advirtió: "Fusionamos un ayuntamiento de 100 núcleos de población con otro de 50 y otro de 80 y aún así no llegamos a uno de 8.000 habitantes, por lo que no resolvemos los problemas. Habrá que buscar otra solución", insistió. Además, destacó los servicios ofrecidos por los ayuntamientos a pequeñas poblaciones del rural: "Si ahora también desaparece el municipio, ¿qué les queda?".

Para promocionar el rural y evitar su despoblación, Alfredo García indicó que la Fegamp está preparando un paquete que le solicitará a la Xunta esta legislatura. "Los alcaldes estamos convencidos de que, con otra política en cada núcleo de población por pequeño que sea, se podría establecer algún tipo de actividad económica que permita vivir a las familias", defendió.