Navantia construirá en Fene cuatro 'jackets' para Siemens

Navantia ha anunciado hoy que la unión temporal de empresas que forma con Windar Renovables ha resultado adjudicataria del contrato para construir cuatro jackets y sus correspondientes pilotes para Siemens Wind Power, proyecto que se ejecutará en el astillero de Fene.

La firma estatal ha destacado que "las estructuras están destinadas al parque demostrador de Nissum Bredning, que se ubicará en la costa noroeste de Dinamarca". La instalación quedará emplazada en las proximidades del puerto de Thyborøn, en el Mar del Norte.

Según ha concretado el grupo naval, el proyecto de parque "está participado en un 55% por Vindmøllerlaug I/S y en un 45% por la compañía energética local Jysk Energi A/S".

Además, cuenta con apoyo económico del Ministerio de Energía danés, definiéndolo como "una excelente oportunidad para poder probar en un entorno controlado y a pequeña escala un determinado número de nuevas tecnologías clave en el ámbito de la eólica marina".

Las estructuras se construirán "en paralelo con las 42 jackets para East Anglia One en el astillero de Fene". Se espera "la entrega de las últimas unidades" para "mediados de 2017", informó Navantia.