La oposición reclama a Feijóo una negociación conjunta de la financiación

Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego -En Marea, PSdeG y BNG- reclamaron ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los convoque a una negociación de cara al modelo que defenderá Galicia para la financiación autonómica en la Conferencia de presidentes que se celebrará en el Senado el 17 de enero.

La oposición coincide en reclamar del Ejecutivo gallego un mecanismo de diálogo que permita que el modelo que se establezca resulte beneficioso para los gallegos atendiendo a todas las demandas.

El BNG es el grupo que demanda una postura más contraria a la del PP. Su portavoz, Ana Pontón, alertó sobre el "grave problema" que acarrea Galicia debido a un sistema de financiación condicionado por una "centralización tan férrea", que repercute en que el Estado haga "caja a costa de los gallegos", que cada año reciben 3.000 millones de euros menos de los que pagan en impuestos. Apuesta así por un concierto económico como el de Euskadi y Navarra, o por establecer un diálogo bidireccional con el Estado de igual forma que Cataluña.

Debate entre todos

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reiteró la importancia de este debate sobre un modelo que aunque no precisa ser cambiado "de raíz" si debe ser "perfeccionado y mejorado". "Nuestra preocupación es que hasta el momento el PP y el presidente de la Xunta, que dice retóricamente estar a favor de la unidad, no pone en marcha ningún mecanismo, ni ningún sistema para poder consensuar una postura común ni poder contrastar ideas. Y al final cheques en blanco nosotros, desde luego, no vamos a dar al PP", subrayó.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, consideró necesario "mejorar la financiación" de forma que repercuta en una mejora de los derechos sociales. Sobre una posible negociación de los grupos con el Gobierno para una postura común, advirtió de que En Marea únicamente pactará un modelo de financiación del que salgan ganando las mayorías sociales, "sino con nosotros que no cuenten".