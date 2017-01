Feijóo defiende que Louzán cobre del PP pese a darse de baja como militante

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer que el expresidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, esté contratado como asesor por el grupo popular, a pesar de haberse dado de baja de militancia tras conocer el auto de apertura de juicio oral como presunto autor de un delito de cohecho por los supuestos sobrecostes que recibía por alquileres de locales en Navia.

"No está ocupando ningún cargo" en el partido, insistió Feijóo, que evitó pronunciarse sobre alguien en esa situación, pero explicó que todavía no existe sentencia alguna, por lo que pidió prudencia. "[Su situación procesal] No significa que no pueda mantener su salario", declaró sobre una remuneración de 43.935 euros anuales como asesor del PP en la institución provincial.

"Si se aclara su situación procesal volverá al partido. No hay más consecuencias. Si no, entramos en situación muy compleja y difícil de implementar", respondió el también líder del PP gallego a preguntas de la prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Finalmente, descartó opinar sobre los pinchazos telefónicos en que un juez censura a la magistrada Pilar de Lara, que dirige varias macrocausas contra la corrupción, pero pidió celeridad a la justicia.