A Coruña tuvo un 80% menos de precipitaciones en diciembre y en enero solo han caído siete litros

No es de extrañar que la Xunta activase la prealerta por sequía en pleno invierno, ya que los embalses tienen un 11% menos de caudal de lo habitual y los ríos cuentan con niveles bajos. No es la primera vez que lo hace. El año pasado también la activó por escasez de agua, pero lo hizo en el mes de julio. Ahora lo ha hecho cuando ya se ha superado una de las estaciones más húmedas, la de otoño, y la otra, la de invierno ya ha consumido tres semanas.

Las lluvias acumuladas desde que comenzó el año hidrológico, el pasado 1 de octubre, no han alcanzado ni la mitad de los valores normales en Galicia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es más, durante el mes de diciembre en buena parte de la comunidad hubo un 80% menos de precipitaciones de lo que es habitual. Y en enero no ha mejorado la situación. Por ejemplo, en A Coruña, durante los primeros 13 días del año se han recogido solo siete litros cuando la media durante todo el mes es de 130. Además, la próxima semana se espera que no haya precipitaciones por lo que durante las tres primeras semanas de enero no se pasará de esa cifra. Aemet tenía previsto para el primer trimestre del año que la comunidad estuviese en los niveles normales de precipitaciones.