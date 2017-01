"313 concellos es excesivo, pero ni la Xunta ni el Estado impondrán fusiones por ley"

Marta Fernández-Tapias se estrena esta legislatura en la Xunta al frente de la Dirección Xeral de Administración Local con el reto de "fomentar la cooperación" municipal. No se aventura a hablar de nuevas fusiones de concellos los próximos cuatro años, pero reconoce que los 313 con los que cuenta en la actualidad Galicia es un número excesivo aunque evita concretar cuál sería el número "adecuado". La última palabra, según apunta, corresponde a los propios concellos ya que "ni la Xunta" y, entiende que, "el Estado tampoco" impondrán fusiones por ley. Fernández-Tapias advierte además de la necesidad de "ir hacia la homogeneización" de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos y en consecuencia de las "correspondientes tasas"

-En las últimas semanas se ha hablado mucho del nuevo modelo de financiación autonómica pero apenas de la nueva la financiación local. ¿Desde la Xunta se presionará para que esta legislatura se aborde también la reforma de la financiación local? Y, ¿en base a qué variables debe abordarse el reparto de fondos?

-El objetivo en esta legislatura es la cooperación local. Y eso va unido también a la financiación. En este nuevo marco que se va a desarrollar en la Conferencia de Presidentes la próxima semana se va a hablar de financiación autonómica, pero se tendrá en cuenta también la financiación local. Para la Xunta es importante que en este nuevo sistema, tanto autonómico como local, se contemplen las variables de envejecimiento y dispersión poblacional para garantizar una prestación de servicios público igualitario y cohesionado y así se romper la brecha actual entre comunidades autónomas y ayuntamientos.

-La Fegamp lleva años reclamando una nueva financiación. El actual presidente reclamó que en el reparto de fondos del Estado los ayuntamientos no sean tratados como "convidados de piedra" y les dejen las migajas. ¿Velará la Xunta para que los alcaldes no estén en un segundo plano durante las negociaciones?

-Sí. Además nosotros mantenemos un diálogo muy fluido con la Fegamp. Uno de nuestros objetivos es fomentar la cooperación local, a todos los niveles. También en financiación buscando todos los caminos de entendimiento para poder mejorar la calidad de vida de los gallegos y los servicios públicos.

-A día de hoy, ¿el problema de las administraciones locales es más de falta de fondos o de exceso de competencias?

-Tenemos que tener claro que hay que delimitar bien las competencias de cada administración para poder prestar los servicios de forma cohesionada. En cualquier caso, los ayuntamientos, a pesar de la crisis, han realizado un gran esfuerzo y se han apretado el cinturón; y podemos decir que tienen una situación financiera a día de hoy satisfactoria.

-¿La reforma local de Hacienda ha conseguido eliminar duplicidades y delimitar competencias entre administraciones?

-Están delimitadas. Pero aunque estén delimitadas, si las administraciones no estamos coordinadas y cohesionadas pueden existir duplicidades. Eso hay que evitarlo a toda costa.

-¿Aún hay duplicidades?

-Desde la Xunta vamos a asumir próximamente la gestión de 29 centros de salud que en la actualidad hacen los concellos. Vamos a agilizarlo al máximo para poder asumirla cuanto antes.

-¿Qué calendario prevén?

-Estamos acabando de recabar toda la documentación. Veinte ya tienen todo prácticamente cerrado y serán asumidos de forma inmediata. En cuanto finalicen los trámites burocráticos se iniciará la gestión de los centros. Todavía no se puede avanzar una fecha.

-Hace años que se empezó a hablar de la fusión de ayuntamientos, pero por ahora en Galicia solo ha habido dos: Oza-Cesuras y Cotobade-Cerdedo. ¿Se esperan nuevas alianzas municipales para los próximos años?

-Nosotros siempre apoyaremos las fusiones voluntarias. Son los concellos los que deciden. Entendemos que las fusiones son buenas, pero es una decisión que deben tomar los ayuntamientos. Nosotros apostamos por la cooperación municipal al cien por cien, ya sea al máximo nivel con una fusión, asociándose o con proyectos comunes que siempre serán primados en las subvenciones y ayudas que se concedan. Es más difícil llegar a una cooperación al máximo nivel como es una fusión que asociarse para hacer proyectos comunes o compartir servicios.

-¿La mentalidad localista de Galicia es un obstáculo para lograr más fusiones?

-No creo que sea un obstáculo porque no es necesario partir solo de la fusión. Podemos establecer otras formas de cooperación local importantes y una vez que se vea por parte de los ciudadanos que se mejora la prestación de servicios, se puede avanzar en una segunda fase hacia las fusiones. Pero es una decisión que deben tomar los propios ayuntamientos.

-313 ayuntamientos. ¿Es un número excesivo para una comunidad como Galicia?

-Sí, efectivamente es un número excesivo. Es una de las comunidades con más ayuntamientos sin duda. Apoyamos las fusiones, consideramos que es una forma de colaborar al máximo nivel, pero nunca vamos a imponer a ningún ayuntamiento que se fusione.

-Expertos en administración local apuntan que un ayuntamiento debe tener un mínimo de 5.000 a 7.000 habitantes. ¿Cuántos concellos sobran en Galicia?

-No tenemos definido cuál sería el número adecuado para Galicia. Desde la Xunta apoyamos las fusiones voluntarias. Entendemos que no está bien dimensionada y que existen muchos concellos que tienen dificultades para prestar servicios a sus ciudadanos porque tienen un tamaño reducido. Por eso apostamos por la cooperación, bien sea con fusiones o con proyectos comunes.

-¿Se corre el riesgo, como en países del entorno europeo, de que se impongan por ley las fusiones municipales?

-Desde la Xunta no. Entiendo a que a nivel del Estado no se va establecer tampoco la obligatoriedad de fusionarse a los ayuntamientos.

-¿Ve necesarias las diputaciones o son un organismo del pasado que debería ser suprimido?

-Las diputaciones son necesarias por el ámbito de sus competencias: deben asistir y cooperar con los ayuntamientos con menos capacidad de gestión. Sobre todo en Galicia, que tenemos muchos concellos pequeños.

-No pocos cuestionan el coste elevado que acarrean para la gestión que llevan a cabo...

-Su papel es claro: apoyo a los pequeños ayuntamientos. Lo que pasa es que las diputaciones deben estar bien gestionadas. Habrá unas que estén mejor y otras peor. Deben de prestar el servicio para lo que han sido creadas. Nos hemos encontrado en situaciones que desde la Xunta hemos tenido que asumir alguna competencia y ayudar a los ayuntamientos, por ejemplo en las últimas inundaciones, porque desde la Diputación de Pontevedra no se prestaban esos servicios y los tuvimos que suplir desde la Xunta.

-En la reunión de esta semana entre Xunta y Fegamp se acordó convocar la comisión gallega la cooperación local, ¿para cuándo la reforma de la ley de administración local de la comunidad y cuál será la hoja de ruta?

-Esta comisión no es simplemente para trabajar sobre la nueva ley de administración local de Galicia. También se abordará el pacto del agua, el traspaso de los centros de salud o temas relacionados con cultura? La hoja de ruta todavía no está definida al cien por cien. Para reformar la ley de administración local dependemos de los planes que marque el Estado con su reforma, por tanto no tenemos una fecha concreta para poder empezar a abordar la gallega.

-¿En qué se centrará el pacto del agua, sobre el que empezaron a trabajar en 2013?

-Se trata de mejorar y homogeneizar la gestión del ciclo del agua para que todos los gallegos tengan el mismo sistema tarifario y las mismas condiciones en cantidad y calidad.

-¿Se deberían homogeneizar otros impuestos municipales, ya no solo del agua, para evitar la distinta presión tributaria entre municipios similares?

-No podemos establecer unos criterios generales porque hay ayuntamientos que tienen unas condiciones diferentes a otros. Pero deberíamos tender a que existiese una homogeneización en la prestación de servicios y en lo que esto supone para los ciudadanos.

-Es decir, en la presión fiscal

-Sí, podría decirse así. La prestación de servicios tiene unas correspondientes tasas.

-¿Los ajustes que tendrá que hacer España, según confirmó esta semana el Ministerio de Hacienda, llevarán a las administraciones a hacer más recortes y en consecuencia implicarán un aumento de los impuestos y tasas para los ciudadanos?

-Entiendo que ese ajuste no va a afectar a los entes locales porque ya se apretaron el cinturón con la reforma local. Esperemos que se mantenga como hasta ahora y dada la situación de bonanza que tenemos, sobre todo en Galicia, nos permita no tener que seguir aumentando la presión fiscal.

-Al cierre del ejercicio pasado, Facenda vigilaba las cuentas de más de un centenar de concellos por sus desequilibrios. ¿La situación este año mejorará dada esa situación de bonanza?

-Entiendo que ya hicieron un esfuerzo que les permite estar en una situación más que satisfactoria económicamente hablando.

-El Fondo de Cooperación Local estará dotado este año de casi 120 millones, 3,6 más que en 2016. ¿Se evaluará esta legislatura el desvincular las ayudas de un proyecto concreto permitiendo a los concellos gastarla donde más lo necesiten?

-El Fondo de Cooperaciónes el ejemplo del compromiso de la Xunta con las entidades locales, que se ha mantenido siempre intacto, incluso cuando se bajaron los presupuestos autonómicos con la caída de la recaudación fiscal. El fondo se va a mantener y ahora mismo no se plantea un cambio en el modelo.