"Mientras los concellos de A Coruña no alcancen un consenso, no se podrá avanzar en la creación del área metropolitana"

-Las diferencias políticas en A Coruña amenazan con pasar factura al área metropolitana y retrasar su creación.

-Mientras no tengamos un planteamiento claro de consenso entre los ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña no avanzaremos. La base es el consenso entre todos los concellos.

-¿A qué atribuye la falta de avances? Alcaldes del PP se sumaron en diciembre a la mesa pero sin garantizar su apoyo.

-Es una cuestión en la que se tendrán que poner de acuerdo los ayuntamientos del área para poder avanzar. Es un problema exclusivo de ellos. Mientras no lleguen a un acuerdo, no se podrá.

-Más polémica está siendo la creación del área metropolitana de Vigo. ¿Por qué recurre la Xunta al contencioso la constitución del área metropolitana cuando se rechazó inicialmente judicializar las discrepancias con Vigo sobre el transporte metropolitano?

-El área está avanzando contra la ley. La ley establece que para que se pusiese en marcha el área, el transporte urbano de Vigo debía estar integrado en el transporte metropolitano de Galicia. Además se firmó un convenio por el cual el Concello se comprometía a esta adhesión. Nada se cumplió, por lo que consideramos que no se puede poner en marcha el área de manera efectiva porque está incumpliendo una ley, que se desarrolló por el consenso de mucha gente y se aprobó por unanimidad en el Parlamento.

-El Concello de Vigo mantiene que el presidente de la mesa de edad dio por constituida el área antes de levantar la asamblea constituyente. ¿Por qué no la dan por creada?

-Lo que hace el presidente de la mesa de edad es levantar la sesión de la asamblea constituyente porque considera que no se han cumplido los requisitos legales para poder avanzar y nombrar el presidente del área. Lo que se declara constituido es la asamblea constituyente, pero en el momento en que se levanta la sesión se debían haber cumplido los requisitos legales y convocarse nuevamente una sesión constitutiva para que la asamblea pudiera proceder a su elección. Todo lo que ocurre después es lo que consideramos nulo porque el secretario no tiene facultades para poder continuar la sesión. El no cumplimiento de la ley es lo que impide que se pueda avanzar.