La lista de En Marea que encabeza Villares veta que asuma la portavocía del partido

Luís Villares no será líder orgánico de En Marea. La candidatura de consenso a la dirección del partido que encabeza el juez en excedencia veta que compatibilice su puesto de portavoz parlamentario con ser uno de los tres referentes públicos que tendrá la formación si esta lista gana las primarias convocadas para los días 21, 22 y 23 de este mes.

Esa incompatibilidad consta en el documento político de la lista oficialista que encabeza Villares y en la que Xosé Manuel Beiras, líder de Anova, ocupa el tercer puesto. Este había pedido a En Marea "dejarse de caralladas" y arropar al exmagistrado como referente del partido. Pero el documento de la candidatura contradice esa demanda.

"Los portavoces de En Marea en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados formarán parte, con voz y sin voto, del Consello das Mareas y en la coordinadora, donde no ostentarán ninguna de las tres portavocías, que serán ocupadas por dos mujeres y un hombre", establece el documento de la lista denominada Máis alá. Villares sí tendría voz y voto en el Consello por acceder a través de las primarias, pero no en la coordinadora.

"En absoluto es un veto", sostuvo ayer Villares tras el pleno de la Cámara gallega en declaraciones a la prensa, en las que vinculó el modelo de portavocías que lo excluye de ese puesto con la "forma de entender la coralidad y la pluralidad" de los miembros de su candidatura, impulsada por la coordinadora provisional. Eso sí, matizó que ese sistema no es incompatible con un liderazgo clásico. "La referencialidad [política] no se gana o se pierde por lo que diga un papel. Se gana o se pierde por lo que uno hace en el día a día trabajando por el espacio de confluencia", espetó antes de responder a si el modelo de su lista responde a su deseo personal: "Mi deseo es la pervivencia de la unidad popular".

El modelo de partido que impulsa el núcleo duro del partido instrumental establece un sistema de tres portavocías rotatorias que responde a la "coralidad" prometida y ciñe el papel de Villares al ámbito parlamentario, alejándolo de las decisiones estratégicas, a pesar de que fue el candidato a presidir la Xunta.

El mes pasado, Villares logró que se levantase el sistema de incompatibilidades que defendía, entre otros, Marea Atlántica, formación liderada por el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, para situarlo en la dirección por su puesto de portavoz parlamentario, sin permitirle participar en las primarias. Unas semanas después y tras el cambio conseguido por el exjuez, su propia candidatura frena ahora las opciones de que sea el principal referente interno. Ese punto fue el que más fricciones generó durante el fin de semana en los integrantes de la lista de consenso, pero el modelo final responde al propugnado por Marea Atlántica, que logró incorporar el párrafo que prohíbe de facto a Villares ser portavoz orgánico.

Paradójicamente, las dos candidaturas que competirán contra la de Villares defienden que este sea el líder del partido. La impulsada por Cerna lo especifica en su documento. La denominada Queremos participar está encabezada por la exdiputada Consuelo Martínez, que la legislatura pasada contribuyó a la crisis de AGE al abandonar sus filas e integrarse en el Grupo Mixto. La siguen Mario López Rico y la diputada de En Marea Paula Vázquez Verao.

El diputado de En Marea Davide Rodríguez, militante de Anova, se sitúa como número 1 a la dirección de Somos quen, tercera lista en liza, y se muestra sorprendido. "Nosotros creemos en la portavocía única del partido [ ejercida por Villares], cosa que la gente de su lista no defiende", explicó ayer a Efe. Postura similar mostró el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que defendió un papel relevante para Villares. "No tendría sentido que él no tuviera una centralidad en el proceso y en el espacio", declaró.

También se produjeron críticas a la negociación de la lista de consenso entre las principales fuerzas de En Marea. "Sobró testosterona, sobró vieja política y faltó hablar para la gente de fuera", espetó ayer Ángela Rodríguez, diputada de En Marea y militante de Podemos.

El debate interno en En Marea versa sobre un modelo de partido heterodoxo más allá del papel de Villares. El aparato defiende una organización "líquida y no jerarquizada". Máis alá propugna la creación "urgente" de un "discurso político propio, coherente con el espacio de la confluencia" para "ser percibidos como alternativa política de la gente de lo común".

Más mareas

El peso de Marea Atlántica, pero también del resto de mareas locales, se deja ver en el resto de un documento donde se señala a estas como "base fundamental" en el origen de En Marea, sin alusión a AGE, y donde se especifica el aliento a la "extensión" de esa forma de organización en Galicia. La expansión de En Marea será secundaria. "En ningún caso la dirección promoverá la creación de nuevos referentes locales de En Marea allá donde existan mareas municipales que ya participan en el espacio de confluencia", reza.