Unos presupuestos que "solo traerán más sufrimiento"

Para el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, los presupuestos que quiere desarrollar la Xunta implicarán volver "a lo de antes", a una "situación indeseable" y "efectos más desastrosos de lo debido" para los ciudadanos en un momento en que se prevé un crecimiento económico que se da "no a consecuencia, sino a pesar de la política del Gobierno".

A su juicio, es un error seguir aplicando en la comunidad, mediante unos presupuestos "neoliberales que solo traerán más sufrimiento", las mismas políticas que generaron en Galicia un "estado del malestar" que profundiza en la precariedad laboral. En Marea, proclama, no quiere proseguir esa "senda", sino retomar los derechos perdidos durante la crisis. "Lo normal sería que después de la crisis los recuperemos, pero no así", lamentó. En esa línea, aseguró que los jóvenes "no tienen posibilidades de vivir con dignidad" y la población en general es "más pobre".