Las temperaturas máximas no pasarán de los 10 grados y las mínimas caerán hasta -6

El frío del invierno llega por primera vez este año a Galicia. Tras meses en los que las temperaturas se mantenían por encima de los valores normales para esta estación, una masa de aire frío proveniente de Siberia hará bajar los termómetros hasta diez grados en dos días. Las máximas no pasarán mañana de los diez grados y las mínimas caerán hasta los dos grados bajo cero. Pero en algunos puntos de la montaña ourensana el mercurio llegará hasta los -6 grados, lo que ha llevado a MeteoGalicia a activar la alerta amarilla por bajas temperaturas.

Las altas presiones seguirán influyendo en la comunidad, con vientos del noreste que acercarán la masa de aire frío que está dejando helada a la Península. El frío ya comenzará a notarse hoy y entre el jueves y el viernes se alcanzarán las temperaturas más gélidas de la semana. Si ayer A Coruña se mantuvo en temperaturas que alcanzaron los 14 grados, el viernes verá descender sus mínimas a los cero grados. Hoy las máximas caerán a los 9 grados y las mínimas hasta los 3. En Vigo, el mercurio ayer se movió entre los 8 de mínima y los 19 de máxima, pero mañana sufrirá un fuerte descenso, cayendo a los menos uno de mínima y nueve de máxima. Hoy será una jornada de transición con variaciones entre los 2 y 9 grados.

En Ourense la alta montaña va a permanecer en alerta amarilla por temperaturas que pueden descender hasta -6. En la ciudad se quedan esta jornada con una media de cinco grados, pero mañana la mínima desciende por debajo de los cero, así como en Lugo, que también alcanzarán los menos dos de mínima.

Las predicciones meteorológicas señalan que, para la Península en general, hoy será el día más frío de este episodio polar con una cota de nieve "muy baja" que se situará en el Cantábrico y en el alto Ebro entre 0 y 100 metros, en el sureste peninsular entre 0 y 200 metros subiendo a 0 y 500 metros y en las Baleares entre 0 y 200 metros subiendo a 0 y 500 metros. Sin embargo, el aire frío no está llegando con tanta fuerza a Galicia, por lo que no se esperan nevadas, exceptuando alguna pequeña posibilidad en la sierra del Xistral. Además, y según explica Alberto Ramos, de MeteoGalicia, esto se debe a que la masa de aire que entra en España es de carácter seco. "Es diferente a la de jornadas anteriores, que era más septentrional y húmeda por el recorrido marítimo que tenía, esta es seca por su recorrido continental, aunque sí deja nevadas inusuales en Baleares, por ejemplo, por estar sobre el mar Mediterráneo". Ramos aclara que no se trata de una ola de frío, pues la bajada de temperaturas no durará los tres días que se estipulan necesarios. "La previsión dice que a partir del viernes vuelven a subir". Califica de "normales" las incidencias meteorológicas que se están produciendo por ser "esta época del año". Señala que la ausencia de lluvias es "lo habitual bajo estas condiciones", pero "esta situación tiene que cambiar, aunque por ahora no hay indicios".