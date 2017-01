Feijóo admite que "no será fácil" cerrar un acuerdo en financiación

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que "no será fácil" lograr un nuevo sistema de financiación autonómica por lo que llamó a "no generar falsas expectativas" ya que el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de esta semana es "trabajar" y no todavía "un nuevo modelo".

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, explicó que es preciso seguir trabajando durante todo el año para conseguir ese nuevo modelo que "debe ser acordado entre todos" y atender el peso específico de la prestación de la sanidad pública.

El nuevo sistema, según advirtió, "no será una subasta a ver qué comunidad saca más dinero" sino que tendrá en cuenta, tal y como se ha acordado, "el coste efectivo de los servicios y no la población".

Feijóo destacó que la situación económica es aún compleja, ya que hay 20.000 millones de euros menos en ingresos que en 2007 y unos 40.000 millones más de gasto en pensiones.

Declive demográfico

Por ese motivo es "clave" avanzar en un pacto para la financiación de las pensiones y de la sanidad; así como en la puesta en marcha de una estrategia para combatir el declive demográfico.

Según el presidente de la Xunta, esta conferencia "puede ser la más interesante, constructiva y ambiciosa" de las celebradas hasta el momento desde la primera hace más de diez años ya que, entre los acuerdos figura convertirla en un foro anual con una comisión de seguimiento que se reunirá cada seis meses.

El Gobierno gallego ha dado también el visto bueno a un protocolo para firmar con el Ayuntamiento de Santiago y dotado con 4,2 millones de euros por el que se adecentarán algunas zonas de entrada a la ciudad y que forman parte de los Caminos Francés, Inglés y Portugués.

"Se trata de que los peregrinos que entren en Santiago se lleven la mejor impresión porque muchas veces lo que se encuentran son determinadas cuestiones de las que no nos podemos sentir orgullosos", aseguró Feijóo.