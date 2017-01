El Foro Económico propone a las comunidades pactar un suelo de tributación

El Foro Económico de Galicia defendió ayer la autonomía financiera de las comunidades, pero sostiene que hay que aprovechar la negociación de un nuevo marco de financiación autonómica para "avanzar" en lo cualitativo con "ajustes finos". Uno de ellos pasaría por fijar "mínimos impositivos" en la tributación por la riqueza, es decir, en los impuesto vinculados al patrimonio y sucesiones y donaciones. "En el frente de tributación sobre la riqueza es necesario establecer un suelo de tributación a escala estatal que evite la competencia fiscal nociva", aconseja el documento Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico, que ayer presentó su autor y director del Foro, Santiago Lago, junto a su presidente, Emilio Pérez.

Así, el Foro plantea descentralizar impuestos, pero a la vez "armonizar sus bases impositivas para evitar el dumping fiscal entre autonomías" o que el tributo desaparezca, advirtió Lago: "Si queremos tener esos impuestos vivos y actuando tendremos que establecer mínimos para el conjunto del país".

El Foro se pronuncia así sobre el punto que provocó más roce en la Conferencia de Presidentes, donde se debatió el nuevo modelo de financiación. Y es que las comunidades usan su autonomía financiera para fijar la política fiscal que creen pertinente, e incluso pueden utilizarla de reclamo para captar empresas.

La propuesta del Foro Económico, que Emilio Pérez Nieto cree que debería "servir de base para alcanzar las reivindicaciones" que se vienen haciendo desde Galicia sobre la financiación, va en línea con la del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien propuso una "horquilla de máximos y mínimos" en la carga impositiva de cada comunidad para compatibilizar la autonomía fiscal con cierta homogeneidad.

Las propuestas del Foro Económico, no obstante, no son las de la Xunta, pero podrían. Preguntado al respecto, Lago defendió que "en general" cree que sus tesis las puede compartir el Ejecutivo gallego. Sin embargo, quiso dejar claro que la negociación de la financiación no es "una cuestión de partido", sino "un asunto de país", por lo que defendió que "sería bueno" y "muy importante" que la "estrategia" por la que opte Galicia en ese frente "esté basada en un amplio acuerdo parlamentario", como ocurre en otras autonomías.