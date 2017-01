Ferreiro niega veto a Villares pero apuesta por una portavocía "coral" para En Marea

Cree que la organización debe tener una presencia pública que refleje su "riqueza y pluralidad"

El alcalde de A Coruña y líder de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, ha negado la existencia de un veto al portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares. No obstante, se opone a que este último sea el único portavoz del partido y eludió considerarlo como líder de la formación. En una entrevista ayer en Radio Galega, Ferreiro defiende un modelo de portavocía coral, eso sí, matizando que no se trata de un conflicto con Villares. "Siempre es más fácil llevar las discusiones o intentar encuadrarlas en el ámbito personal de fulano contra mengano o mengano contra fulano, pero aquí no es así", aseguró.

Es más, insistió en que tiene una "magnífica relación" con el portavoz parlamentario de En Marea y, en este aspecto, cree que está ejerciendo su cargo en el Parlamento gallego de forma "magnífica". Sin embargo, cree que una organización "tan plural, rica y diversa" como En Marea debe tener también "una presencia pública que refleje esa riqueza". De hecho, considera que, como portavoz parlamentario, Luís Villares ya tiene garantizado "todo el protagonismo desde el Parlamento autonómico" durante toda la legislatura.

En este sentido, recurrió a su experiencia como juez para destacar que "el concepto de liderazgo se basa más en la auctoritas -concepto que en Derecho Romano se usa para denominar a una legitimación que procede de un saber y que se otorga a una serie de ciudadanos- que en la potestas -el poder socialmente reconocido que ostenta una autoridad que tiene capacidad legal para hacer cumplir su decisión-.

"La auctoritas se gana en el día a día, en el ejercicio, y eso independientemente del cargo orgánico que tenga o deje de tener", insistió.

Ferreiro aprovechó además para exigir un papel protagonista de las mareas locales en la dirección de En Marea: "Hay que empezara a dar voz a la gente que hasta ahora no la tuvo. Tenemos que impulsar a gente joven, renovar caras", opinó el regidor coruñés.

"Todas las mareas del país deben sentirse fuertes, fuertemente representadas. Puede ser una persona de la Marea Atlántica o de otra marea, o varias personas pertenecientes a los diferentes ámbitos de nuestro espacio político", señaló.

Ferreiro negó, en cualquier caso, que él esté pensando en dar el salto a la política autonómica: "No tengo ninguna intención en ir más allá de mis responsabilidades como alcalde de A Coruña", aclaró. De hecho, el alcalde coruñés anunció que valora presentarse a la reelección: "Yo asumí el compromiso de estar un mandato y el límite de dos mandatos. Siempre digo que si las cosas van razonablemente bien y hay mimbres, lo normal sería presentarse a una reelección", explica.

El próximo sábado el partido instrumental escenificará su paso adelante con la presentación pública de su primera cúpula electa, formada por un Consello das Mareas de 35 miembros y una coordinadora de 11 encargada del día a día. La composición de ambas será proporcional al resultado obtenido por las tres listas en liza, tras no lograr el sector oficialista sellar una candidatura única.

Una vez se conozca el resultado hoy, que será oficial el miércoles, se deberá negociar el rumbo del partido. El proyecto Máis Alá!, encabezado por Villares e impulsado por el grueso de la formación, cuenta con un documento político que no solo incluye la rotación de portavocías, sino además un impulso a las mareas locales y una hoja de ruta que deberá negociar si acceden a los órganos de dirección miembros de los alternativos.

El proceso de definición de En Marea no terminará con la elección de su dirección en las primarias que concluyen hoy. El partido prevé celebrar una asamblea en verano con su Consello das Mareas al frente para concretar su estrategia política.