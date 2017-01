Feijóo evita cuantificar la mejora que reclama Galicia en la nueva financiación

Lo dijo a la salida de la Conferencia de Presidentes la pasada semana y lo repitió ayer en su comparencia en el pleno del Parlamento para informar de los resultados. Que la cumbre es un avance en "la España de las autonomías". "Sirvió para reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos, con la lógica discrepancia, pero con altura de miras", resumió Alberto Núñez Feijóo, que, lejos de vestir la cita de optimismo, lanzó unas cuantas advertencias sobre el "mucho trabajo" que queda por hacer. "Un paso importante -insistió-, pero insuficiente hasta que se concrete y sirva para pactos de Estado en temas importantes".

Con esa premisa, el jefe del Ejecutivo gallego aplaudió la decisión de que la reunión de los líderes de las comunidades con el presidente del Gobierno se convoque a partir de ahora "al menos" una vez al año y que cada seis meses lo haga la comisión de seguimiento, "lo que obligará a implicarnos más para acuerdos factibles y realistas".

Él se comprometió a comparecer en O Hórreo cada vez que se celebre la Conferencia y ofreció a la oposición consensuar la postura que defenderá Galicia en la preparación de las estrategias nacionales frente al envejecimiento de la población -con la incorporación de los grupos políticos al Observatorio de la Demografía- y la violencia de género y en la elección del experto que cada comunidad mandará para los trabajos previos de la reforma de la financiación autonómica.

La oposición le pidió que cuantificara las mejoras que abandera la Xunta. Pero el presidente rechazó dar cifras para "no perder posiciones de partida".

"Quien marcó la agenda política fueron los ausentes y no los presentes", arremetió Ana Pontón en referencia al plante del presidente de la Generalitat de Cataluña y el lehendakari vasco. "Un bluf", calificó la portavoz del Bloque, "una segunda parte de los acuerdos de PP y PSOE en su operación para salvar el régimen y el status quo del 78".

Los nacionalistas reiteraron su apuesta por un concierto a imagen de la financiación del País Vasco para evitar, según sus cálculos, que Galicia "siga perdiendo cada año más de 3.000 millones de euros".

"No podemos quedarnos en el vagón de las regiones mientras las naciones avanzan", sostuvo Pontón, que sumó a sus reivindicaciones la creación de una tarifa eléctrica propia para Galicia para beneficiarse como territorio excedentario que es en generación y "la recuperación del sistema financiero gallego" tras incluir de nuevo a Feijóo -mostrándole la foto tras la fusión de las cajas gallegas- como "responsable" de las prejubilaciones de los exdirectivos de la entidad.

"Mucho ruido y pocas nueces", apuntó Xoaquín Fernández Leiceaga, que exigió al presidente de la Xunta una y otra vez que pusiera cifras sobre la mesa. "En el tan denostado sistema de 2009 se pusieron 11.600 millones más para los tres años siguientes", aludió.

La negativa de Feijóo a hablar de cifras le sirvió al portavoz parlamentario socialista para tirar del diario de sesiones del Parlamento y leer que entonces, cuando el PP estaba en la oposición, el hoy jefe del Ejecutivo autonómico presionó para conocer cuantías.

Leiceaga, uno de los expertos en Galicia en financiación, recordó que dispersión, envejecimiento y gasto sanitario cuentan en el modelo en vigor y "lo otro es intentar vender algo que ya existe hoy".

El PSdeG, abierto a discutir los puntos de acuerdo ofertados por Feijóo, condicionó su apoyo a saber la cifra que maneja la Xunta "porque así podremos entender mejor el resultado".

Soluciones

Cifras que también quiere saber En Marea. La formación apuntó unos 2.650 millones para que los servicios sociales de Galicia cuenten con la misma financiación "que hace ocho años". "No queremos recursos para un enfermo terminal. Queremos soluciones de problemas y capacidad de país", explicó Luís Villares, que señaló a un modelo propio para la comunidad, "de corte federal y soberanía fiscal" para "revertir" la "Galicia menguante en la que ustedes creen".

El portavoz de En Marea acusó a Feijóo de no marcar una posición para la Conferencia. "Le pesaba poco la cartera y por eso sale tan contento", arremetió.

De todas las cumbres, esta fue, como remarcó Pedro Puy, portavoz del PP, la que alumbró más acuerdos. "La de más nueces", respondió a las críticas de Leiceaga, además de poner en valor que Feijóo sea el primer presidente de una comunidad en comparecer en su Parlamento para informar. "O ustedes no escucharon los 45 minutos de mi primera comparecencia o lo que se habló aquí en las tres últimas legislaturas", se quejó el presidente de la Xunta ante las reprobaciones por falta de contenido de su intervención. "Es cierto que falta el resultado, pero todas las reivindicaciones de Galicia están expresamente recogidas", repitió, con otro aviso: el nuevo modelo "será de todos o no será". Feijóo pidió "humildad" a Villares por su acusación de que no ejerce como presidente de nacionalidad histórica. "¡Menos mal que viene a recordárnoslo! Lo somos porque mucha gente antes luchó por eso", contestó.