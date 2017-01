PP y PSdeG se oponen a ir al Constitucional por el traspaso de la AP-9

PP y PSdeG rechazaron ayer una propuesta del BNG para instar a la Xunta a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar la proposición de ley, aprobada por unanimidad en Galicia, para que el Gobierno transfiriese la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9). También se pedía mostrar el rechazo de la Cámara a esa decisión. El popular Martín Fernández Prado alegó que esa iniciativa "va en contra de los pasos dados" para lograr "una transferencia lo más pronto posible".

El promotor de esta propuesta no de ley, Xosé Luís Bará, calificó de "vergonzosa" la actuación de la Mesa del Congreso al rechazar la propuesta de ley del Parlamento gallego "en base a criterios políticos, no técnicos ni jurídicos". "Argumentaron su negativa diciendo que la AP-9 conectaba con Portugal y era el único acceso a los aeropuertos, algo que no es cierto", sentenció Bará, que añadió que, igualmente, "a Euskadi y Cataluña sí se le habían transferido autopistas que conectaban con Francia".

El portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, manifestó su preocupación porque el recurso de amparo al Tribunal Constitucional "no llegue a buen puerto" y destacó la importancia de presentar una nueva propuesta de ley orgánica que modifique los puntos que fueron rechazados.

El diputado de En Marea Antón Sánchez pidió al Partido Popular "no tomar el pelo a los gallegos", ya que entiende que "Feijóo agachó la cabeza" ante el ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, en su visita a Galicia en diciembre. Desde el PP, Martín Fernández Prado señaló que esta propuesta no de ley no es necesaria "porque se está negociando una propuesta alternativa de ley orgánica" y recordó al Bloque que "no tienen el patrimonio de la defensa de la transferencia de la AP-9".

Hace tan solo una semana, PP y la oposición registraban una iniciativa parlamentaria en la que solicitaban al Congreso el debate para el traspaso de la autopista. En la exposición de motivos, los cuatro partidos aseguran que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución avalan esa transferencia ya que la AP-9 transcurre íntegramente por territorio gallego.