La Justicia europea avala la decisión de la UE de retirar a Galicia ayudas agrícolas

La devolución de casi 760.000 euros de ayudas agrícolas europeas destinadas a compensar las "desventajas naturales" de las zonas de montaña de Galicia y una corrección del 5% por irregularidades. Ese fue el precio que tuvo que pagar la Xunta en 2013 a raíz de la auditoría realizada por la Comisión Europea en 2010 en la que denunció "deficiencias" en los controles a los beneficiarios gallegos. Bruselas no constató inspecciones sobre el terreno para recontar los animales de las explotaciones que recibían subvenciones comunitarias según su carga ganadera y limitarse a aplicar la vigilancia del régimen de ayudas por superficie.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ya había desestimado en 2015 el recurso presentado por España en agosto de 2013 al considerar que sí hubo incumplimiento de las normas de control exigidas. Ante esta decisión, el Gobierno central volvió a responder con un recurso de casación donde argumentó que Bruselas no había adoptado la decisión en un plazo razonable y el TUE falló ayer de nuevo a favor de la Comisión Europea. En su sentencia de ayer el tribunal, con sede en Luxemburgo, aclara que la normativa europea "no fija ningún plazo" dentro del que debe tomarse esta medida. En su corrección financiera, Bruselas alegó que las inspecciones deberían haber sido "independientes y complementarios" de los controles administrativos e incluir un recuento de animales para verificar que los perceptores de las subvenciones cumplen las condiciones. En este sentido, España insistió en que cumplió con sus obligaciones y que el cómputo de reses no es aplicable a las ayudas concedidas en concepto de indemnizaciones compensatorias de desventajas naturales (ICDN). Sobre este punto el tribunal europeo afirma que los Estados miembros tienen un margen de apreciación, aunque limitado, porque las leyes de la UE fijan la obligación de realizar estos controles sobre el terreno y en particular de que se cumplen los requisitos sobre carga ganadera. En este sentido, el fallo añade que la normativa de la Xunta también establece que mantener un determinado número de cabezas de ganado figura entre los criterios para que se admitan estas subvenciones con cargo al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Feoga), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Eso era hasta ahora porque la Consellería de Medio Rural sustituyó el año pasado las indemnizaciones compensatorias por una aportación de 20 millones de euros -un 80% más que los 11,1 millones de los últimos años- en el que no habrá carga ganadera máxima que condicione el acceso a las ayudas para el pastoreo y la ganadera extensiva a los agricultores y ganaderos que viven en zonas con limitaciones naturales. En cuanto a la decisión del TUE, desde el departamento autonómico consideran que los controles "no estaban justificados" pero que desde la devolución de las ayudas, aunque se recurrió la decisión, sí que se realizaron las inspecciones requeridas.