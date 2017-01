El AVE a Galicia, ante una tarde clave

El AVE gallego conocerá hoy los nuevos plazos de entrada en servicio. Al menos eso es lo que espera concretar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la reunión que tienen concertada para esta tarde. Será el quinto calendario oficial que se habilite para unas obras que inicialmente iban a estar terminadas en 2010, pero cuyo final posteriormente se fue aplazando hasta 2012, 2015 y 2018. Este última fecha es la que le tocó descartar al actual titular de la cartera de Fomento, que en su visita a Santiago a principios de diciembre del pasado año para reunirse con Feijóo desveló que había cinco tramos con problemas de construcción que hacían inviable poner en servicio el AVE gallego en 2018.

Ambos políticos quedaron para verse de nuevo en enero y tratar de fijar un nuevo calendario ajustado a la realidad. Y ese día es hoy. "Veremos qué nos cuenta el ministro sobre lo hecho en este mes y pico para desbloquear cinco obras y qué repercusiones ha tenido un año de bloqueo en las infraestructuras por un año sin Gobierno. Espero salir de la reunión con un calendario más concreto del AVE a Galicia", comentó ayer Feijóo sobre las perspectivas del encuentro de hoy con De la Serna.

Cinco tramos afectados. Los problemas de construcción afectan a 18,5 kilómetros de la línea repartidos en cinco tramos. El ministro explicó en su momento que ante las dificultades técnicas sobrevenidas, las empresas adjudicatarias habían solicitado reformas en los proyectos con incremento de presupuesto -los modificados- a las que el Gobierno no pudo responder por estar en funciones como consecuencia de la situación de bloqueo de la política nacional. Feijóo desveló que incluso algunas de las firmas concesionarias plantearon rescindir los contratos si no se les aceptaban los modificados.





Haz click para ampliar el gráfico

El caso es que las obras estuvieron paralizadas un año en estos cinco tramos y todavía se desconoce la demora que ello implicará y las soluciones que se aprobaron para retomar los trabajos.

Los tramos donde se atascó el AVE son Prado-Cerdedelo, A Gudiña-Vilavella, el túnel de Padornelo, Pedralba-Cernadilla y Cerdedelo-Portocamba. Sobre los cuatro primeros, Fomento y Xunta ya informaron que las negociaciones con las adjudicatarias había conseguido desbloquear las obras. Pero queda por despejar la duda sobre el viaducto de A Teixeira en el tramo entre Cerdedelo y Portocamba. Hoy es de esperar que De la Serna precise los términos de los acuerdos y sus consecuencias sobre los plazos.

Acceso a Ourense. El ministro no lo citó como uno de los tramos bloqueados por la sencilla razón de que aún no se ha licitado. Son los 17 kilómetros que separan Taboadela de Ourense y que definirán como se integrará en la ciudad la línea del AVE. De la Serna generó polémica al sugerir que a lo mejor era conveniente utilizar la vía actual y descartar el proyecto de la línea de alta velocidad porque requería una inversión de 600 millones de euros para ahorrar cuatro minutos y que además no se concluiría hasta el año 2021 o 2022. Tras encontrar una dura contestación en Galicia, Fomento rectificó y garantiza su construcción, si bien ni siquiera ha salido todavía a licitación. Mientras no se termine el acceso a Ourense, como solución transitoria se utilizará la actual línea desde Taboadela con las modificaciones pertinentes -electrificado como mínimo- para que pudieran llegar a Galicia los trenes de alta velocidad cuando el resto de la línea esté concluida.

Intermodales. En la agenda de la reunión entre De la Serna y Feijóo también figura el calendario de las estaciones intermodales en A Coruña, Santiago, Ourense y Vigo y de la coordinación entre las dos administraciones, pues mientras el Estado se encarga de las terminales ferroviarias, es la Xunta la responsable de construir las estaciones de autobuses. Y ambas infraestructuras deben ir de la mano para que sean operativas. La adjudicación de la estación de Mayne de Vigo, dependiente de Adif, se ha retrasado, alegando que está en negociaciones con la Xunta para el desarrollo y la integración de la intermodal.

Autopista AP-9. También hablarán sobre la AP-9, concretamente sobre la constitución de la comisión bilateral para avanzar en la gestión conjunta de la autopista. Fomento se niega a traspasarla a Galicia, una demanda a la que Xunta no renuncia, pero de momento se ha conseguido que la Administración autonómica pueda participar en la toma de decisiones sobre la AP-9.