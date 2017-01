En Marea ve "fraude electoral" en los cambios del grupo parlamentario del PP

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, advirtió ayer de que la remodelación del grupo parlamentario del PP, después de que se conociese que cinco conselleiros dejarán su acta como diputados, es "en parte un fraude" electoral, al darse un cambio "superior al 30%" de las personas que conformaban la lista a los comicios del pasado mes de septiembre.

El PP informó el fin de semana de que serán cinco los conselleiros que dejarán su escaño para centrarse en su labor en la Xunta, mientras que otros cinco seguirán compaginando el acta en el Parlamento y su labor institucional.

De este modo, los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas, Ethel Vázquez; de Cultura, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez; y de Medio Rural, Ángeles Vázquez, dejarán el acta de diputados para centrarse en su labor en la Xunta.

No por "anunciado", según apuntó ayer Villares, ya que es un proceder habitual en los Gobiernos de Feijóo, este hecho deja de ser "un fraude", dado que se situarán en los asientos de la Cámara personas que no fueron elegidas por el electorado para ese puesto, ha censurado. "Se presentaron a las elecciones una serie de candidatos y candidatas, pero en menos de tres meses se está produciendo un cambio superior al 30%", después de que en plenos anteriores otros diputados electos abandonasen su acta para incorporarse a la administración autonómica en delegaciones provinciales o direcciones generales, entre otros. Por ello, incidió en que "si la intención" del PP no era que esas personas ejerciesen una "función parlamentaria", no deberían haberlas incluido en las listas de las autonómicas de septiembre.

En este sentido, el portavoz parlamentario de En Marea remarcó además que no pasan "por alto" los debates que se abren en función "de los cambios" que se anuncian en cuanto a los conselleiros que se mantienen como diputados. "Tenemos apuntado quienes son las personas con más o menos peso político dentro del PP" y como ello afecta a la "batalla concreta que libra" el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respecto al futuro del PP gallego en clave sucesoria ante una hipotética marcha de Feijóo de la política autonómica. Contexto en el que refieren la "caída concreta" del titular autonómico de Hacienda, Valeriano Martínez, que deja su acta de parlamentario, actuación "que debe ser valorada en esas coordenadas", informa Efe.