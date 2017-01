Los sindicatos atribuyen el incremento de directores y gerentes a los ayuntamientos y las diputaciones

Los sindicatos atribuyen el grueso del aumento en la plantilla de altos cargos en los últimos seis años a los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad. "En la Xunta no puede ser. Puede haber habido un ligero incremento, aunque la administración paralela autonómica se ha reducido desde 2013, pero ese aumento tan elevado solo puede venir de parte de concellos y diputaciones", explica Roberto Varela, responsable de función pública de la CIG.

Para Domingo Barros, secretario de Política Sindical, Relaciones Laborales y Formación de UGT de Galicia, hay menos trabajadores en las distintas administraciones públicas que operan en Galicia de los que aparecen en las estadísticas (177.900 en el cuarto trimestre de 2016), "y con los altos cargos -advierte- ocurre al revés. "Hay más de los 183 que dice la Xunta", sostiene.

Ramiro Otero, coordinador del Área Pública en Galicia de CCOO, también atribuye la subida a las administraciones locales "porque la administración del Estado en Galicia tiene escasa influencia".

Sobre el incremento de empleos públicos para este año ninguno de los sindicatos es optimista, pese a que la Xunta haya anunciado ya una oferta de al menos 3.000 plazas en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales. "Depende de los presupuestos de la Xunta y aún no están estipulados", se queja Roberto Varela. Domingo Barros afirma que "la tasa de reposición de trabajadores públicos aunque se abra al 100% de los efectivos no sirve si no hay presupuestos".