"¿Qué esperan recaudar con la defensa a alguien que está preso en Teixeiro?

No entienden el motivo que lleva a Hacienda a obligar al turno de oficio a tributar por el IVA ni el objetivo que persigue. "La legislación belga y española nada tienen que ver", sentencia el decano del Colegio de Abogados de A Coruña tras la decisión de Tributos en base a un fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre un asunto planteado por Bélgica sobre justicia gratuita. Y sobre el alcance, Pérez-Cepeda se pregunta a quién pretenden repercutirle el IVA. "¿A gente que carece de medios para pagarse un abogado? ¿Qué esperan recaudar con la defensa a una persona que está presa en Teixeiro?", se pregunta.

-Tras la reclamación del ministro de Justicia, ¿esperan que Hacienda rectifique?

-Esperamos que se corrija. Cuando la Dirección General de Tributos lo hizo público, pusimos el grito en el cielo porque se trata de una prestación pública. No vemos razón alguna para que se trate el turno de oficio como un negocio privado. Las cantidades que se perciben son escasas, aunque es cierto que Galicia no es donde peor se está. No entendemos que se pretende con hacer a abogados y procuradores del turno del oficio tributar por el IVA y se tome para ello una sentencia que trata un asunto de Bélgica, cuando la legislación belga y la española no tienen nada que ver.

-De acometerse el cambio, ¿quién afrontaría el pago?

-El abogado se lo tendría que repercutir al cliente. Eso obligaría cambiar la legislación española. O si no tendría que abonarlo la Xunta, que es la administración que costea los gastos del turno de oficio.

-Bien detrayéndolo de los 11 millones que desembolsa cada año para la Justicia gratuita o sumando casi 2,2 millones más para afrontar el pago el IVA...

-Al final el cambio de criterio de Tributos supone un claro perjuicio para todos, pero sobre todo para el usuario. Hay que partir de la base de que la gente que recurre al turno de oficio es porque carece de medios para pagarse un abogado. ¿Cómo se va a cobrar el IVA a un cliente de este perfil? ¿Qué esperan recaudar con la defensa a una persona que está presa en Teixeiro?

-¿Teme que se produzca un abandono de los letrados del turno de oficio por este gravamen?

-No nos lo hemos planteado porque esperamos que esto se reconduzca. Esto no es más que una ocurrencia de Hacienda y nos tocó a los abogados y procuradores del turno de oficio. Ocurrencias así, mejor guardárselas. No tiene sentido alguno.