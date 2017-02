Núñez Feijóo no acudirá al Congreso Nacional del PP si nace su hijo

"Lo primero es la paternidad, por delante del congreso de mi partido". Así de tajante se mostró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante la posibilidad de que el nacimiento de su hijo coincida con las fechas del cónclave popular, los días 10,11 y 12 de febrero. Si el nacimiento, previsto para esas mismas fechas, se retrasa, Feijóo estará en la cita. "Si no, me quedaré para verlo. Es algo que uno no puede perderse", explicó esta mañana en Los Desayunos de TVE.

El jefe del Ejecutivo autonómico admite que la llegada de su primer hijo con su pareja, Eva Cárdenas, directora de la cadena Zara Home del imperio Inditex, es algo en lo que piensa "todas las noches y todas las mañanas". Y asegura también que es algo que cambia a las personas. "Yo estoy cambiando. Me preocupo de cosas de las que antes no hacía", apunta.

En cuanto a la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, Feijóo defendió: "Queda mucho presidente por delante". "Si hay un partido que no se cuestiona a su líder ése es el Partido Popular", añadió. De esta forma, el dirigente popular insistió en que "no hay ningún debate sobre el liderazgo del PP ni sobre el Gobierno que acaba de iniciar" y que no conoce a "nadie que esté planteando quien va a sucederle".

Y en relación a la financiación autonómica defendió que se debe seguir avanzando "con o sin presencia explícita" de Cataluña, aunque recordó que la Generalitat está invitada de forma permanente a la negociación. "No hay capacidad de veto ni antecedentes que digan que no se debe avanzar en la financiación", insistió.

El presidente gallego cerró ayer su ronda ministerial. Al responsable de Interior, José Ignacio Zoido le reclamó que Interior que cubra las vacantes en la de la Policía Nacional adscrita a la comunidad que, según relató, está "diezmada" con 40 policías "por debajo" de la plantilla que sería óptima de 500 agentes. Además, Feijóo y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acordaron que antes de marzo tendrían ya un calendario para la apertura de cinco nuevas unidades judiciales en Galicia: tres juzgados y dos plazas de magistrado.