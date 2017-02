Víctimas del Alvia piden una reunión con Rajoy tras recibir a los afectados del Yak-42

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometía el martes con los familiares de las víctimas del Yak-42 a buscar "una satisfacción moral y jurídica", según trasladaron las familias. Tras ese encuentro ahora son las víctimas de Angrois las que quieren reunirse con el mandatario estatal. La Plataforma de Víctimas Alvia 04155 solicita a Rajoy que las reciba "ahora" tras considerar que su gesto "ha llegado un poco tarde" -14 años después de la tragedia, dicen- con los damnificados en el siniestro del avión. "Con nosotros, aún está usted a tiempo", alegan las víctimas del accidente de tren de Santiago, ocurrido el 24 de julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas, en una carta que dirigen al presidente del Ejecutivo.

"Los momentos en los que se hacen las cosas tienen su importancia: se debe investigar, debe haber transparencia, se debe hacer justicia, se debe castigar a los responsables y se debe pedir perdón en su momento", argumentan en su misiva. Reprochan a Rajoy que se reuniese con los familiares de los militares del Yak-42 "un poco tarde", e inciden en que "cuando las cosas llegan demasiado tarde, las conductas no tienen el mismo significado para los afectados". En esa línea, le solicitan que les reciba "ahora" y que "se comprometa a crear la comisión técnica independiente que reclama Europa e impulse la creación de una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren las posibles responsabilidades políticas" del accidente.

Le recuerdan que en el "luctuoso asunto no comenzó muy bien", entre otras razones porque en su discurso "inicial" en el Debate del Estado de la Nación de 2013 no dedicó a la tragedia "ni un solo segundo". "En este desgraciado asunto", sin embargo, le trasladan los afectados, "han pasado cosas muy graves". Entre ellas aluden a cómo la Agencia Ferroviaria Europea "dictaminó que el informe de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) no cumplía las directivas europeas", dado que "no era independiente" ni "investigaba las causas del accidente".

Además, invitan a Rajoy a "reflexionar" sobre la "elección" de los miembros de su Gobierno, dado que el titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, "padece de una amnesia repentina" y "de lo dicho hace tan solo cinco meses" -en alusión a que pedía "la creación de una comisión técnica independiente y parlamentaria" siendo alcalde de Santander-, "nada de nada". Las víctimas explican que la Eurocámara le pide a la Comisión Europea "una investigación independiente" del siniestro porque "el deber" de indagar sobre lo ocurrido "no se ha cumplido de manera adecuada".