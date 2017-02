Casi 800 explotaciones lácteas se integraron en el último lustro para aumentar su tamaño

Galicia perdió el año pasado 615 granjas de leche, lo que supone una media de 51 cierres al mes, según los datos que publicó ayer el Ministerio de Agricultura. De los 9.132 productores que a finales de 2015 realizaban entregas a la industria láctea, en diciembre de 2016 quedaban 8.517. En toda España desaparecieron un millar de explotaciones, de las que seis de cada diez estaban situadas en la comunidad gallega. En la comisión de Agricultura de ayer en el Parlamento gallego, la diputada de En Marea Paula Quinteiro expuso estas cifras y matizó que si se comparan con la fecha de eliminación de las cuotas lácteas en abril de 2015, los cierres se acercan al millar y acusa a la Xunta de que en este tiempo no aporte "soluciones reales".

Desde el Gobierno gallego no niegan la situación pero aclaran que no todas las explotaciones que dejan de vender leche desaparecen y en algunos casos se pasan a la a otros sectores como la cría de reses para la venta de carne. La directora xeral de Gandaría, Belén do Campo, justificó que la mayoría de las que cierran son las más pequeñas y, en este sentido, destacó el proceso de "concentración" en el lácteo gallego durante el último lustro con un total de 796 granjas individuales que pasaron a integrarse en sociedades en el periodo 2011-2016. Este fenómeno -añade- permitió un aumento del tamaño de las explotaciones lácteas, al pasar de 31 a 50 vacas por instalación.

Do Campo también se ha referido a las jubilaciones y cambios de titularidad para justificar la caída de los ganaderos que venden la leche de sus granjas. De todas formas, las 13 explotaciones que de media se unen al mes en otras de mayor tamaño no son suficientes para compensar el medio centenar de cierres que se registran mensualmente.

En cuanto a los precios, la parlamentaria de En Marea destacó que el fin de las cuotas "no trajo mejores tarifas como se decía, sino todo lo contrario", al mismo tiempo que el empleo se redujo en un 21% desde 2009, para situarse en 52.271 trabajadores. Do Campo le contestó que en noviembre pasado hubo 3.043 ganaderos en Galicia -el 36%- que vendieron su producción al menos a 29 céntimos por litro de leche. Los datos del Ministerio revelan que en diciembre los productores de la comunidad cobraron 29,8 céntimos, una décima más que en noviembre, pero son los que menos perciben de toda España, por debajo de los 30 céntimos de la media nacional y de los 34 que se necesitan para cubrir costes.