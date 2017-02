En Marea pide comprobar el cumplimiento de las iniciativas del Parlamento

En Marea reclama que exista un mecanismo de control y seguimiento de las iniciativas y preguntas que formulan los grupos parlamentarios en la Parlamento gallego, ya que en la actualidad no se hace un control del cumplimiento de las mismas. La diputada de En Marea Eva Solla tilda de inadmisible "que el Parlamento no se preocupe porque las preguntas no sean contestadas y que las peticiones no sean seguidas".

La propuesta de En Marea, explicó Solla, parte de la negativa de la Mesa del Parlamento de asumir esta función, "alegando que el reglamento no lo contempla". El PP gallego rechazó la posibilidad de que la Mesa se interese por el cumplimiento de iniciativas aprobadas en la Cámara, algo que a En Marea le parece "rocambolesco" al considerar incomprensible que "parte de las preguntas y solicitudes de información no sean contestadas" y que muchas de las proposiciones no de ley aprobadas, nunca llegan a cumplirse.