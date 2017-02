"En mi clase éramos cinco chicas y tuvimos que ponernos a la altura de 75 chicos"

"Lo primero que busco es eficiencia, capacidad de repuesta y entrega". Son las cualidades que valora Beatriz Mato y que han provocado que en su núcleo más próximo en la consellería todas sean mujeres. Porque a Mato el sistema de cuotas no le vale y lo argumenta con su lucha por hacerse valer: "Hice ingeniería industrial y me llevó seis años, los que duraba entonces. Éramos cinco chicas en clase que tuvimos que ponernos a la altura de 75 hombres". Aunque a ella le fue bien, admite que para que la mujer se haga un hueco hay que "luchar todavía". "En los consejos de administración de grandes empresas aún no hay la representación de mujeres que debería", afirma. Hay que "mejorar", añade, en hacer entender que "la responsabilidad de lo que ocurra en el hogar es compartida por la pareja". Y eso es cuestión de educación: "Si tienes un hijo varón y le dices desde que nace que no puede jugar con las cocinas porque es cosa de mujeres, empezamos mal", proclama.