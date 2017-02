Noriega avanza que el pleno sobre los presupuestos será en dos semanas

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, anunció ayer que mañana habrá convocatoria tanto de la comisión de Hacienda sobre los presupuestos municipales como del pleno donde deben someterse a debate, cuya celebración está prevista, según el regidor, para "la semana del 16 de febrero". El regidor compostelano indicó que a comienzos de la semana que viene quedará definido el calendario para la aprobación de los presupuestos municipales luego de semanas de negociaciones con los grupos de la oposición, sobre todo con el BNG, que el pasado viernes confirmó que no se opondrá a las cuentas del grupo de gobierno.

En una jornada en la que alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), se enfrentó a una cuestión de confianza por la imposibilidad de aprobar sus cuentas; Noriega mostró su apoyo a su homólogo coruñés y su grupo de gobierno. Una situación que Noriega ve diferente en la capital gallega, ya que ha mostrado su confianza a que en Santiago "haya un apoyo a los presupuestos, si no con voto a favor, con la abstención" por parte del grupo socialista, que cuenta con un edil menos por los problemas internos para cubrir la baja de una concejal que renunció a su acta hace ya un año. "En los momentos en los que está viviendo el PSOE no hay una posición única. Hay una posición en cada ayuntamiento y eso no deja de ser un drama para construir alternativas al PP", destacó. "Somos optimistas en que el PSOE tenga una actitud de no bloqueo de las cuentas", aseguró.