Rueda prefiere el "aburrimiento" en el congreso del PP a las peleas de otros

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó ayer que la ciudadanía "castiga" la falta de unión y las peleas internas de los partidos políticos, por lo que se alegra de que el PP "no las tenga" y si en ese sentido tiene que haber un congreso aburrido, "bienvenido sea ese aburrimiento". En su opinión, las disputas que se están viendo en otras fuerzas, como PSOE y Podemos, apuntó, en nada favorecen, puesto que este "espectáculo" no hace favor alguno, tampoco a ellos, aseguró en una entrevista en la Cadena SER.

Sobre el Parlamento gallego, y la remodelación de su grupo, con la salida de algunos conselleiros, indicó que, pensando en las elecciones municipales, se han quedado los de mayor perfil político, "sin despreciar al resto", y afirmó que lo importante en 2019 será acertar con los candidatos y ganar las elecciones locales. No descartó que los cabezas de cartel estén entre los que se han quedado o, incluso, entre los miembros del Ejecutivo gallego que han salido.

En cuanto a la sucesión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, señaló: "No sé si estamos en la legislatura de la sucesión; lo que no estamos es en el momento de la sucesión", y confesó que no habla con el jefe del Gobierno en Galicia acerca de este asunto.