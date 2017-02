BNG y En Marea proponen que el voto para crear la comisión de investigación del Alvia sea secreto

Comisión de investigación sobre el Alvia en la Cámara gallega sí o no. Por ahora sigue siendo una incógnita. Pese a que ya se ha debatido en el pleno y el PP y el PSdeG ya manifestaron que no consideran la Cámara gallega "un foro adecuado", la petición de En Marea y BNG de que el voto sea secreto y en urna aplaza que se conozca la decisión ya que el proceso, como explicaron fuentes del Parlamento, requieren preparación. La votación al final será por la tarde.

Con todo, lo previsible es que por cuarta vez el Parlamento gallego diga no a la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, una propuesta que hoy volvieron a llevar al pleno En Marea y el BNG. En la anterior legislatura la iniciativa de investigar en la Cámara gallega el accidente en el que fallecieron 80 personas no pudo prosperar al tener el PP la mayoría absoluta, pero esta vez existía la nueva posibilidad, ofrecida tras la reforma del Reglamento da Cámara, de que la oposición pudiese sacar adelante una comisión. Precisaba 30 diputados.

PSdeG

Al ser los del BNG y los de En Marea insuficientes se requería el concurso de los socialistas, pero su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, ya había avanzado que no veía oportuno gastar su única "bala de plata" al principio de la legislatura. "No es el Parlamento donde hay que hacer este trabajo", alegó Leiceaga en el debate de hoy. El portavoz socialista incidió en que "es el PP quien tiene la decisión". "No nosotros", recalcó.

En el debate, que provocó la llamada al orden al diputado de En Marea Antón Sánchez por una alusión al socialista Rafael Hernando, el representante del PP, Martín Fernández, también argumentó que el Parlamento gallego "no es el foro adecuado" e instó a aprobar una declaración institucional para reivindicar un informe "independiente" como reclama Europa. Integrantes del colectivo de víctimas del siniestro agrupadas en la Plataforma Alvia 04155 asistieron al debate después de que Carlos Vázquez, su portavoz en Galicia, junto a otra integrante, mantuviese un encuentro en el propio Parlamento con el presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda.

El mandatario accedió a recibir a los damnificados, que habían solicitado una cita con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una misiva y querían hacer coincidir el encuentro con el pleno en el que se debatía hoy una vez más la comisión de investigación parlamentaria. Rueda ocupó el lugar del presidente de la Xunta, que previsiblemente se incorpore mañana a la actividad institucional tras su reciente paternidad.