El PP deja en manos del PSdeG que haya una investigación sobre Angrois en el Parlamento

El presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda, recibirá hoy a las víctimas del siniestro de Angrois, agrupadas en la Plataforma Víctimas Alvia 04155. No es casualidad que los perjudicados reclamasen el encuentro con el máximo mandatario autonómico -una cita de la que se hará cargo el vicepresidente por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo por su reciente paternidad- precisamente hoy, cuando se debate en el pleno de la Cámara gallega la creación de una comisión de investigación sobre un accidente en el que perdieron la vida 80 personas y más de un centenar resultaron heridas el 24 de julio de 2013.

Será la primera ocasión que se debata en esta legislatura pero el tema no es nuevo. De hecho, será la cuarta vez que en O Hórreo se ponga encima de la mesa la cuestión y el PP ya ha avanzado que dirá de nuevo que no. Pero el portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, recordó ayer que el nuevo Reglamento de la Cámara estrenado esta legislatura permite activar una comisión de investigación de forma automática si lo solicitan una treintena de diputados de distintos grupos parlamentarios.

Dado que los diputados de En Marea -un total de 14-, junto a los 6 del BNG, que son las dos formaciones que proponen la comisión, no serían suficientes para por sí solos forzar la convocatoria del órgano, en la práctica Puy le ha pasado la patata caliente a los socialistas, quienes sí tendrían en sus manos el sacarla adelante.

No obstante, el portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga, ya avanzó que no ve "oportuno gastar la única bala de plata" -solo se puede hacer uso una vez de la prerrogativa- al inicio de la legislatura y en una cuestión que es de competencia "exclusiva" del Estado, según informa Europa Press. Esa misma idea es la que alegan los diputados populares para rechazar una comisión parlamentaria, al menos según explicó Puy. Este indicó que se oponen por entender que "no llevaría a ninguna conclusión".

Hasta el momento esta comisión de investigación no salió adelante en el Parlamento gallego al ser rechazada por el voto mayoritario del PP, que rehúsa investigar el siniestro. En lo que respecta al PSOE, por ahora en Galicia le bastó con abstenerse en los debates sobre la cuestión. Pero ahora la reforma del Reglamento del Parlamento permite constituir una comisión si lo piden un tercio de diputados que pertenecen a un mismo grupo o 30 si son de fuerzas diferentes (como es el caso).

La propuesta que llevan BNG y En Marea hoy al pleno tampoco es una desconocida en el Congreso. Allí ha sido discutida también en varias ocasiones sin que saliese adelante, en este caso gracias a la oposición de populares y socialistas, una actitud que han afeado las víctimas. Una comisión de investigación pondría luz sobre la gestión que tanto un Gobierno del PSOE como otro del PP hicieron del tramo construido y del accidente.

En lugar de apoyar una comisión de investigación, a juicio de Puy lo que procede es demandar del Estado un "informe incontrovertido" sobre las causas del siniestro. Tras recordar que el dictamen emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferrovarios (CIAF) ha sido cuestionado por la Unión Europea, Puy reafirmó el "apoyo" y la "solidaridad" de su partido con las víctimas y sus familias.

Antes del pleno, el presidente en funciones, Alfonso Rueda, recibirá en el Parlamento a la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. Fuentes de la Administración gallega señalan que el de hoy será el primer encuentro entre un alto cargo del Ejecutivo gallego y la asociación de víctimas Alvia 04155 propiamente dicha pese a que en el pasado sí hubo reuniones puntuales con algún miembro. "Es conocida nuestra postura. No les voy a decir una cosa diferente de lo que ha mantenido la Xunta sobre este asunto pero nuestra obligación es recibirlos y yo lo haré sin ningún problema", afirmó ayer Rueda al ser preguntado sobre el encuentro.

También hoy, el mismo día en que se producirá el encuentro en Santiago, pero a primera hora de la tarde, las víctimas también tienen prevista una reunión en Madrid con el diputado socialista Odón Elorza. Elorza ha propuesto a la dirección del grupo parlamentario del PSOE promover una serie de iniciativas en la Cámara Baja para exigir al Gobierno central que reabra la comisión técnica sobre el accidente.