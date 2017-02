PP y PSOE impiden por cuarta vez crear la comisión de investigación sobre el Alvia

"Voten en conciencia, no piensen en cuáles son las directrices de su partido, en las órdenes de sus jefes, piensen qué es más digno, que este Parlamento le dé un portazo a las víctimas o darles justicia, verdad o reparación". Con ese alegato intentó la portavoz del BNG en el Parlamento, Ana Pontón, convencer a los diputados socialistas y populares de que olvidasen la disciplina de grupo y apoyasen la propuesta de BNG y En Marea para crear una comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre el siniestro del Alvia, en el que fallecieron 80 personas y hubo 150 heridos. Pero ni sus argumentos, ni los del diputado de En Marea Antón Sánchez, resultaron convincentes para sus señorías. Tras el voto en urna, tal y como pidieron ambas formaciones, a la "cuarta vez", como dijo el BNG, no fue la vencida. La mayoría de los diputados mostraron en la votación de por la tarde su no a la comisión, lo que provocó que asistentes en la tribuna de invitados expresasen su malestar y fueran desalojados tras gritos de "asesinos".

Pese a que el sufragio fue secreto, nadie estuvo tentado de romper la disciplina de voto a juzgar por los resultados, que no desmontaron lo previsto. Coincidieron en número con lo que cada formación había anunciado y había practicado las veces anteriores que el tema se debatió. Así, se registraron 20 votos a favor de la comisión -los que darían de sumar los escaños de En Marea y BNG-, 39 en contra -los que saldrían de contabilizar los del PP y restar a los ausentes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Francisco Conde- y 14 abstenciones, cifra que cuadra con los parlamentarios del PSdeG. También los diputados del PSOE habrían cumplido con la disciplina de voto a pesar de que el día anterior debatieron si mantener su postura abstencionista o cambiarla y hasta seis de ellos, según fuentes socialistas, manifestaron su inclinación por la segunda opción, un grupo que no incluía a su portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Éste rechazó en su intervención que la responsabilidad de crear una comisión dependiese de su grupo, como sugirió el PP cuando su portavoz, Pedro Puy, recordó que el nuevo reglamento de la Cámara permite sacar adelante una comisión por la legislatura si cuenta con 30 apoyos. Los 14 de En Marea y BNG son insuficientes, pero con los del PSOE, la cifra podría reunirse.

En el debate de la comisión de investigación, por la mañana, tanto Leiceaga como Martín Fernández, portavoz de Infraestructuras del PP, coincidieron en que no creen que la Cámara gallega sea el "foro adecuado". Leiceaga alegó que el Congreso es el ámbito "natural" de investigación política sobre el asunto y que en Galicia no sería "útil" al carecer la Cámara de "capacidad para pedir los informes para que los testimonios se produzcan". Fernández Prado, del PP, tras proponer una declaración institucional reclamando un informe "independiente" e "incontrovertido" sobre el siniestro, destacó el interés de su grupo por que se aclaren las causas pero conminó a que se haga "en los foros adecuados, donde tienen competencias para ello".

Las víctimas arremetieron contra este argumento. "Lo que no vale es decir que el Parlamento de Galicia no es competente y los mismos partidos políticos impedir en el Congreso la comisión", criticó Carlos Vázquez Padín, portavoz de la Plataforma Alvia 04155 en Galicia, que se reunió ayer por primera vez de forma oficial con la Xunta. "Eso es trampa", apostilló, para señalar que "si creen que no es la sede adecuada, que hablen con sus partidos y les digan que es imprescindible" la comisión "para hacer justicia".

A las víctimas -Vázquez Padín y otra integrante de la plataforma- las recibió Alfonso Rueda, presidente en funciones, y tras el encuentro, que se prolongó unos 30 minutos antes del pleno, Vázquez Padín le trasladó su reivindicación de crear una comisión técnica pero también una comisión de investigación parlamentaria, "sea en el Parlamento de Galicia, sea en el Congreso de los Diputados", ya que los afectados la consideran "clave para hacer justicia". Sobre el encuentro, trasladó que las víctimas no se fueron "satisfechas" al no haber ningún compromiso en firme, según Efe. Con todo, sobre su lucha en general mantiene la esperanza y opina que "David puede derrotar a Goliat". "Porque tenemos razón y porque vamos a tener perseverancia durante muchos años para lograr el éxito en esclarecimiento de este asunto", proclama.

En el hemiciclo defendieron la comisión En Marea y el BNG. Antón Sánchez censuró que PP y PSOE están "faltándole el respeto a las víctimas" mientras Pontón preguntó si "votarían que no a una comisión de investigación si fuesen alguna de las 218 personas que viajaban en el Alvia".

Por otra parte, también ayer estaba previsto que las víctimas de Angrois se reunieran en Madrid con el diputado socialista Odón Elorza. Este diputado registró en la Cámara baja una serie de iniciativas para exigir al Gobierno que reabra la comisión técnica sobre el siniestro de Angrois, aunque por ahora la dirección del grupo socialista no dio su visto bueno, según informa Europa Press. Por un lado, propone presentar una proposición no de ley para reclamar al Ministerio de Fomento que reinicie la investigación oficial "con garantías plenas de independencia".