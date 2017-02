Penas más duras por usar el móvil al volante

Entre 100 y 500 metros. Es la distancia que puede llegar a recorrerse a ciegas si se va distraído al volante. Encender un cigarrillo, sintonizar la radio, responder al móvil, mandar un mensaje o teclear el destino en el navegador pueden acabar en una colisión o salida de vía mortal. "¿A alguien se la pasa por la cabeza que un piloto de avión se ponga a enviar o contestar mensajes de WhatsApp cuando se dispone a aterrizar, o que lo haga el cirujano que está operando a nuestro hijo", se pregunta el jefe del Subsector de Tráfico de Pontevedra, el capitán Leovigildo Villares Yáñez. Desde Tráfico en Galicia se apuesta por endurecer las penas por distracciones, la primera causa de los accidentes mortales en la comunidad, con un índice de influencia del 36%.

Los despistes también son uno de los principales motivos de denuncia en Galicia. Solo en los últimos cinco años, fueron multados más de 45.000 conductores en la comunidad por alguna distracción, un total de 6.623 el último año. El uso del móvil está detrás del 94% de las sanciones por distracciones -6.242 multas, casi 20 cada día-. En el conjunto del país, las denuncias por distracciones cayeron en el último año, con la excepción de Canarias, donde repuntaron un 1%. En el caso de Galicia, que se sitúa en el sexto puesto del ranking autonómico en denuncias por distracciones, el descenso fue del 16%.

La coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dobarro, lamenta el "uso masivo" del móvil y de aplicaciones al volante que ponen al conductor y al resto de usuarios de la vía en peligro al no tener "la vista en la carretera, el peatón, el entorno y la señalización".

El elevado número de positivos en alcohol y drogas detectados en los últimos años en España, y en Galicia en particular, llevó al Ministerio del Interior a endurecer las penas por este tipo de infracciones. "Cada vez que se hace una reforma, se basa en la accidentalidad", argumenta Dobarro. En este sentido, defiende endurecer las multas por las distracciones al volante. Hasta 200 euros de multa y retirada de tres puntos. Es la sanción que hoy acarrea una sanción por uso del móvil. "Habrá que penalizar las conductas que traen peores consecuencias, como también habrá otros casos que habrá que penalizar menos", reconoce Dobarro.

Hace tan solo diez días, el director de la DGT, Gregorio Serrano, abría la puerta a una reforma del marco legal adaptando la reglamentación al escenario actual para reducir la siniestralidad, aunque sin concretar ni los aspectos que deberían modificarse ni el plazo.

Riesgos

"En tus manos, el volante". Es el mensaje que lanzan desde la Guardia Civil de Tráfico. Para el capitán Villares es fundamental la concienciación: "Si no se va al cien por cien de atención será más fácil que surjan riesgos".

Al contrario de lo que ocurre con la velocidad, las distracciones no se perciben como conductas de riesgo y factor desencadenante de un accidente, tal y como explica Villares, que apela a una "atención permanente" para prevenir accidentes. Y por mucho que suene el móvil no contestar hasta que finalice el viaje. "No se le da importancia al uso del móvil al volante, pero sí cuando es el conductor de un autobús escolar y van nuestros hijos. Tampoco nos gusta que el taxista lo utilice mientras no lleva nuestro destino", llama a reflexionar.