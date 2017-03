Agricultura prohibirá plantar patata dos años en los 31 concellos afectados por la plaga

El Ministerio de Agricultura ya tiene listo el decreto para controlar la plaga de la polilla de la patata y lo aprobará hoy en el Consejo de Ministros, según le trasladó el director general de Sanidad de Producción Agraria a los sindicatos. La orden se publicará en el Boletín Oficial del Estado entre mañana y el lunes. La Xunta ya aconsejó el mes pasado a los 31 concellos gallegos infectados por el insecto -13 de las comarcas coruñesas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y 18 de la Mariña lucense- que dejasen de plantar el tubérculo en los próximos dos años porque esa será la restricción a la que obligará el Ejecutivo central en su decreto. Por eso, en las zonas donde se ha detectado la plaga y los agricultores ya habían sembrado el tubérculo o no han seguido el consejo de la Consellería de Medio Rural, los técnicos destruirán el producto e indemnizarán a los agricultores con 30 céntimos el kilo.

La Xunta ya pagó entre 2015 -cuando se detectó la plaga en Ferrol- y 2016 esa cantidad por los 6.800 kilos destruidos en ese periodo en la comunidad. Medio Rural destinó a esta y otras plagas 100.000 euros del presupuesto total de dos millones para sanidad vegetal. Esta partida se aumentará porque las indemnizaciones para los afectados por la polilla guatemalteca serán cofinanciadas por la Consellería y el Ministerio.

En este sentido, el sindicato Unións Agrarias critica que no haya "compensaciones con lucro cesante". "Si soy almacenista y tengo 10.000 euros en un camión inmovilizado, ¿quién me lo recoge?", denuncia el responsable de Agricultura de la central sindical, José Ramón González. Tampoco entiende que "los que hicieron bien las cosas" y siguieron los consejos de la Xunta de no plantar patatas no se les indemnice. Por eso, exigen al Gobierno que "subsane" esta carencia y se ayude a todos los perjudicados por la plaga.





De todas formas, el sindicato confía en que la prohibición de siembra y la destrucción de los lotes infectados junto con el control del producto transportado y almacenado permitan erradicar la polilla guatemalteca en Galicia en los próximos dos años, de forma que no llegue a las áreas productoras de las comarcas de Bergantiños y A Limia, ya que por ahora en los 31 municipios afectados el producto se destina solo al autoconsumo.

Según las estimaciones de UUAA, la comercialización de productores certificados supone unos 210 millones de kilos -a los que se suman otros 200 millones para autoconsumo- con 1.000 agricultores profesionales que viven del sector. Frenar el avance de la plaga es clave para el sindicato porque "de no ser así, se cerraría la salida de la patata gallega a la UE, lo que supondría la ruina total que depende sobre todo de la venta a Portugal".