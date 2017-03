La matriculación de coches de gama alta aumenta casi un 25% pese a la crisis

La crisis parece haber quedado atrás por lo menos en el sector automovilístico y los coches de lujo ya no son exclusivos de estrellas del fútbol y del cine o de empresarios millonarios. La automoción empieza a recuperarse tras unos años en los que las ventas cayeron en picado y ese repunte se extiende también a los modelos más caros. Las marcas de alta gama ganan terreno en Galicia y representan ya más de la quinta parte del mercado de turismos matriculados en la comunidad. Son más de 8.251 coches respecto a los 38.728 del total de inscritos, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT). En Ourense y Pontevedra los coches de lujo tienen un peso mayor que la media autonómica al representar el 26% y el 24% respectivamente con 1.233 y 2.093 unidades. Pero en números absolutos A Coruña casi duplica al resto de provincias con 3.877 vehículos de gama alta, aunque en proporción suponen un 20% de los 19.073 turismos matriculados en los ayuntamientos coruñeses. Lugo se queda a la cola con apenas un millar de coches de mayor valor en el mercado, que suponen un 17% del total. Las marcas Audi y Mercedes están en el top ten de las matriculaciones en Galicia, aunque en Pontevedra en lugar del Mercedes aparece BMW.

La compra de estos vehículos no está subvencionada con ayudas del Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente (plan PIVE-8) que otorga hasta 1.500 euros por cada nueva adquisición porque solo incluye a los automóviles cuyo importe no supere los 30.000 euros. Pero eso no disuade a los interesados en modelos de alta gama a acudir al concesionario y estrenar coche. Así lo demuestran las estadísticas de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, con 602 unidades vendidas el año pasado en la comunidad gallega, 132 más que el ejercicio anterior, lo que supone un repunte de casi el 30% respecto a las 470 comercializadas en 2015. Las diferencias son notables entre provincias y por categorías.

La patronal divide las marcas de gama alta en el segmento de lujo, el deportivo y el ejecutivo. Audi, BMW, Infiniti, Land Rover, Lexus, Mercedes, Porsche, Volkswagen y Volvo conforman el de lujo, que, a diferencia del resto, perdió en 2016 un 1,69% al vender una unidad menos.A Coruña es la única provincia en la que cayó esta categoría con un 25,9% menos hasta las 20 transacciones, mientras que el repunte en Pontevedra es de un 5%, pero solo con una venta más que en la provincia coruñesa. Destacan las subidas en Ourense y Lugo con un 28,5% y hasta un 60% más respectivamente, si bien en ningún caso superan la decena de nuevas adquisiciones.

BMW, Mercedes y Porsche también tienen modelos deportivos, a los que se suman otros de marcas premium como Aston Martin, Bentley, Ferrari, Ford, Jaguar, Maserati, Lexus y Lamborghini. En este caso el número de automóviles comercializados sube un 6% -de 118 a 111- y gracias al repunte del 23,8% registrado en A Coruña con 52 adquisiciones frente a las 42 de 2015. También crecen las ventas en Pontevedra, pero en menor medida con un aumento del 19,35% hasta las 37 unidades. En el interior gallego la tendencia es la contraria con una caída de más de 30% en Lugo y del 18% en Ourense, con cinco y cuatro vehículos nuevos este ejercicio.

De Audi, BMW, Infiniti, Jaguar, Lexus, Mercedes, Maserati y Volvo también se pueden adquirir modelos ejecutivos y así lo han hecho 426 personas el año pasado, un 42% en comparación a 2015. En A Coruña son un 36,3% más -de 124 a 169- y en Lugo las ventas crecieron un 39% pero las cifras son menores -de 41 a 57-. En Pontevedra el incremento fue del 64%-de 94 a 154-, mientras que Ourense se quedó en un 12% al contabilizarse 46 unidades comercializadas, cinco más que en 2015.

Al margen de las marcas premium mencionadas por las carreteras gallegas también circulan, aunque son menos habituales por su exclusividad, otros modelos como Cadillac, Chrysler, Dodge, Lancia, Alfa Romeo, Lincoln, Rover, Tata, Rolls Royce y Subaru. En ninguna de ellas se supera la docena en Galicia.