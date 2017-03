La suspensión del Área Metropolitana de Vigo desata la guerra política entre Xunta y Concello

La relación institucional entre la Xunta y el Concello de Vigo atraviesa un momento crítico. La decisión del alcalde Abel Caballero y presidente del Área Metropolitana de dejar en suspenso el organismo y no aplicar el convenio del transporte metropolitano firmado con la Consellería de Infraestruturas ha tensado los vínculos ya dañados entre ambos bandos por las diferencias que se arrastran desde hace meses por la decisión del PP de abandonar la asamblea constituyente y judicializar la creación del ente supramunicipal.



El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, censuró ayer a Abel Caballero por ser un político "que no tiene palabra" e interpreta como una falta de "valentía" que decida "romper" con el proyecto sin esperar una sentencia firme sobre su legalidad.



El alcalde de Vigo, sin embargo, tiene claro que es el dirigente popular "el reventador del Área Metropolitana y del transporte" y le acusa de "incumplir todo lo que compromete a la ciudad de Vigo". La portavoz local del PP, Elena Muñoz, echó más leña al fuego y fue un paso más allá al valorar que Caballero "ejerce como hijo predilecto de A Coruña cuando impide el desarrollo de instituciones fundamentales para Vigo".



El consenso logrado el pasado julio para aprobar la ley del Área Metropolitana de Vigo por unanimidad se rompió el 1 de diciembre cuando el PP decidió abandonar el proyecto al considerar que Vigo incumplía la norma al no integrarse en los descuentos del transporte metropolitano.



Ahora el enfrentamiento sube un peldaño al llegar al nivel de descalificaciones personales entre el máximo mandatario gallego y el alcalde vigués al responsabilizarse mutuamente de boicotear el éxito del proyecto que sobre el papel agrupa a 14 ayuntamientos de ocho fuerzas políticas y a medio millón de habitantes.



Caballero fue el primero en comparecer ayer para apuntar directamente a San Caetano y su decisión de judicializar la constitución del Área Metropolitana como responsables de la imposibilidad de que siga funcionando. "El señor Feijóo se tiene que colgar una medalla que diga reventador del Área y del transporte metropolitano en Vigo. Todo lo que se habla con él no se cumple. Se dedica a bloquear los proyectos de esta ciudad así que no tenemos nada de qué hablar", advirtió el regidor vigués descartando una posible entrevista entre ambos dirigentes.



Feijóo aseguró ayer que Caballero "no tiene palabra porque incumple lo firmado delante de mí, y no tiene valentía porque estuvo pidiendo a la Xunta que acudiera a los tribunales y antes de que salga la sentencia rompe con todo". "Lo siento por Vigo y por los vigueses", lamentó el presidente.