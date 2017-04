Una empresa gallega opta a un premio de emprendedores en seguridad vial

La star up (empresa emergente) gallega Help Flash es una de las cinco finalistas que optan al Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. La empresa ha sido seleccionada por la creación de un dispositivo luminoso imantado que se coloca en el techo del vehículo para solucionar el problema de señalización que surge cuando el conductor se queda estacionado en la carretera por una avería o un accidente, ya que emite una luz ámbar destellante de aviso de peligro visible a un kilómetro. Además, incluye otras funciones como avisar a emergencias o al servicio de asistencia del seguro ante cualquier incidencia que surja durante el viaje.



Help Flash y los otros proyectos finalistas -Ángeles al volante, Conecta Bike, Helpmet y Tyre Barrier- deberán defender su propuesta ante un jurado integrado por nueve profesionales del mundo de la empresa. El ganador se dará a conocer a finales de mes.