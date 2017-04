Ferreiro entiende las primeras bajas de En Marea tras la "ruptura de la unidad"

La elección de la coordinadora de En Marea el pasado domingo ha provocado el primer abandono. El edil de Vilalba Aberta Modesto Renda anunció que deja la dirección de la formación "por coherencia política" ante la nueva mayoría resultante. Sobre esta baja en el Consello das Mareas el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, calificó de "normal" que existan "reacciones de disgusto" tras la elección de la nueva dirección del partido instrumental, en la que 12 críticos no votaron por la exclusión de grupos como Marea Atlántica, Anova o Esquerda Unida.



El regidor coruñés reconoció que la situación "no es la ideal" y que la coordinadora presentó "varios problemas", como, por ejemplo, "la ruptura de la unanimidad de una lista que se presentó como lista de consenso".



Para Ferreiro, en la elección de los miembros de la dirección de En Marea se produjo "cierta distorsión del resultado de las primarias" que llevó a cabo el partido instrumental. La lista Máis Alá!, en el que participaron de números 1 y 3 Villares y Beiras y que vetaba que el primero actuase como portavoz, copó 21 de esos 35 asientos en las primarias. "Se cambia un documento político aprobado con el 60% de los votos", añadió el alcalde coruñés. Ferreiro insistió en que "se deja fuera" a "sectores muy importantes que tienen que ver con el espíritu originario de En Marea", en alusión a la confluencia en su momento de fuerzas "que apuestan por la unidad".



Renuncia



Renda, por su parte, explicó que renuncia a su puesto en el Consello de las Mareas "por respeto a las bases" y "contradicción política" con la nueva correlación de fuerzas en la ejecutiva de En Marea, a pesar de que en la reunión del domingo votó "por disciplina". Ele dil de Vilalba informó de que "ya rechazó" en el Consello del fin de semana y "de forma taxativa" la oferta de ser parte integrante de una coordinadora que, a su juicio, nace "de una nueva mayoría" de la que, "por principios", "no puede ni quiere formar parte".