EU advierte del "descalabro" de En Marea si no se corrige la exclusión de "los más relevantes" l. o.

A punto de cumplirse una semana de la elección de Luís Villares como portavoz de En Marea, las aguas siguen muy revueltas en la fuerza líder de la oposición. Yolanda Díaz, la coordinadora de Esquerda Unida, elevó el tono para advertir de que a En Marea, partido nacido el pasado verano para concurrir a las elecciones autonómicas y que agrupaba a Anova, EU y las Mareas locales, le "va a ir mal" y se enfrenta a "un auténtico descalabro", si no corrige la exclusión de "los actores más relevantes" del núcleo duro de En Marea.



La diputada en el Congreso aludía a la no participación en el Consello das Mareas, el órgano de dirección del día a día de En Marea, de su partido, pero también del sector oficial de Anova y las Mareas locales. Rehusaron entrar porque rechazaban que Villares fuese el portavoz orgánico de la formación, pues apostaban porque limitase su protagonismo a la escena parlamentaria. Pero el que fue el cabeza de cartel el 25-S, con el respaldo de Xosé Manuel Beiras, mudó su política de alianzas y logró ganar la votación y salir elegido portavoz.



En una rueda de prensa para valorar los Presupuestos Generales del Estado para este año, Yolanda Díaz, que fraguó en 2012 con Beiras AGE, el germen de En Marea, manifestó que con la elección de la coordinadora se ha dado "un paso atrás", y coincidió con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que "excluyendo, dividimos".



"Es impensable para cualquier ser humano con inteligencia entender que vamos a construir un espacio de cambio sin la participación de los actores más relevantes", en referencia a que han quedado fuera de la cúpula de En Marea la Marea Atlántica, Anova y EU, entre otros. Yolanda Díaz estaba acompañada por el diputado en el Congreso Antón Gómez-Reino, de Podemos y uno de los impulsores de la Marea Atlántica. Gómez-Reino aseguró que la actuación de Villares, que acudió a las primarias con quienes ahora han quedado excluidos de la coordinadora, pero para ser portavoz cambió de aliados, "fue una equivocación".



El parlamentario coruñés instó a abrir una "reflexión" y mostró su "preocupación" por la crisis abierta en En Marea. El partido de Pablo Iglesias no forma parte de En Marea. En las elecciones autonómicas del pasado septiembre, aceptó diluir sus siglas en las En Marea, pero rechazó entrar en el nuevo partido, en el que sí se integraron EU, Anova, las Mareas locales y otras fuerzas. Gómez-Reino discrepa una vez más de la líder en Galicia del partido morado. Carmen Santos se ha alineado con Villares y le ha felicitado por su elección como portavoz orgánico. Sin embargo, el diputado coruñés, que forma parte del sector crítico con Santos, se ha posicionado con EU, Anova y las Mareas locales.