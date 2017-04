Las mujeres tendrán prioridad en ofertas de empleo público con poca cuota femenina

La Xunta introducirá "medidas de discriminación positiva" en las ofertas de empleo público para favorecer la incorporación de mujeres a cuerpos, escalas o categorías de personal donde estén infrarrepresentadas. Es una de las medidas que recoge el nuevo Plan Estratéxico para a Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres 2017-2020 que está dotado de un presupuesto total de 391 millones.



El Gobierno gallego propone también incluir en los temarios de las oposiciones contenidos vinculados a la igualdad y valorar como "mérito" la formación que tengan en esta materia los aspirantes en los procesos selectivos de la Xunta y en los concursos para la provisión de vacantes.



Aunque el 70% de la plantilla de la Xunta está compuesta por mujeres, su presencia cae en los escalafones más altos. Solo copan el 41,7% de los puestos de responsabilidad (altos cargos y miembros del Gobierno), según datos de la Xunta actualizados a febrero de este año. De hecho, las conselleiras son minoría: cuatro frente a seis hombres. La diferencia la marcan las Consellerías de Mar y Medio Ambiente, manejadas por dos mujeres, Rosa Quintana y Beatriz Mato, y que han formado equipos directivos compuestos íntegramente por mujeres. El PP gallego defiende la presencia femenina en los Consellos de la Xunta pero se niega a aplicar cuotas.



Sin embargo, y aunque las trabajadoras son mayoría en la Administración autonómica, sigue habiendo ocupaciones feminizadas y otras donde la presencia de mujeres es casi anecdótica, al igual que ocurre en el resto del mercado laboral. Así, por ejemplo, en el sector privado los empleos con más ocupación por parte de mujeres son, por este orden, dependientas en tiendas, profesoras, profesionales de la salud, empleadas domésticas y administrativas.



En la Xunta todavía no existe un estudio sobre qué puestos de la Administración autonómica sufren infrarrepresentación femenina. Pero existen ámbitos como, por ejemplo en la Policía autonómica donde el desfase es evidente. De 447 agentes, solo 61 son mujeres. Algo similar ocurre entre los servicios de extinción de incendios o agentes forestales. En la empresa pública Seaga, por ejemplo, solo hay 16 empleadas de una plantilla de 60.



Pero no solo ocurre con determinados tipos de ocupaciones, sino con las categorías profesionales. Entre los funcionarios de carrera de nivel A1 son mayoría los hombres (54%).



Fuera de la Xunta la situación no está mejor. En la plantilla de la Administración general del Estado en Galicia solo hay un 28% de mujeres y en la administración local son el 47,3%. De hecho, solo uno de cada diez alcaldes gallegos es una mujer y entre los concejales hay una mayoría de varones (63%).



"Fomentar la composición equilibrada entre sexos en el personal funcionario, eventual, interino, estatutario y laboral" es uno de los objetivos que se marca la Xunta en el Plan da Igualdade. Pero el Gobierno gallego utilizará además las herramientas a su disposición para incentivar la igualdad fuera del ámbito estricto de la Administración autonómica. Así, en las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas se puntuará que la entidad o empresa beneficiaria aplique medidas a favor de las mujeres.



De la misma manera en la adjudicación de contratos públicos, la Xunta valorará que las empresas apliquen en sus plantillas iniciativas de fomento de la igualdad.



Desde la Administración autonómica se darán cursillos además, dentro de la oferta de formación que se ofrece a los trabajadores, para prevenir y luchar contra la violencia de género y favorecer la igualdad de hombres y mujeres.



Y, aunque el PSOE denunció ayer la negativa del PP en el Parlamento a incluir dentro de los Presupuestos de Galicia "la perspectiva de género", de manera que se apueste por la "discriminación positiva" para favorecer la igualdad, en el plan aprobado por la Xunta sí que se recoge como una de las líneas de trabajo que en la redacción de las normativas autonómicas se tenga en cuenta siempre el impacto sobre la igualdad entre hombres y mujeres.



Conciliación



Otro de los ejes en los que pondrá énfasis el nuevo plan de la Xunta es la conciliación. Entre los empleados autonómicos se seguirán potenciando medidas como la flexibilidad laboral, no solo horaria sino también para que puedan trabajar desde otros sitios, y se extenderá el teletrabajo.



Además a los trabajadores que disfruten de un permiso de maternidad, paternidad o para el cuidado de familiares, se les facilitará el acceso a cursos de formación cuando se reincorporen.



En el ámbito privado el Gobierno gallego propone "racionalizar los horarios" para mejorar la conciliación laboral y familiar, así como reforzar los recursos de los que dispone la Administración para apoyar a las familias en el cuidado de los hijos.



En este sentido, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, garantizó ayer, en su intervención en el Forum Europa Tribuna Galicia, que en 2020 todos los ayuntamientos gallegos dispondrán de un recurso de conciliación, bien sea una guardería, una casa nido o acceso al bono coidado, que consiste en una ayuda para pagar a un canguro. Rey Varela explicó además que ya se dio la Tarxeta Benvida a 15.112 hogares y que este año se incrementarán en treinta las casas nido en el rural.