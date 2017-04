"El 27% de los muertos en las carreteras gallegas iba sin cinturón, casi diez puntos más que la media nacional"

-¿Algún historial de sanciones al volante llamativo en la comunidad?



-Hay algunos conductores que tienen todas las denuncias de alcohol. Y otros, por no uso del cinturón que es algo que nos cuesta entender. A día de hoy puedes tener una sanción por no utilizarlo, pero es una infracción de la que te curas. Pues hay gente que ha perdido todos los puntos por no llevar el cinturón de seguridad.



-¿Los infractores por no utilizarlo son conductores de avanzada edad?



-No necesariamente. También hay jóvenes y conductores que se mueven habitualmente en vehículo y que tienen que subir y bajar continuamente. No hay un perfil. Esto produce desazón, porque se hacen campañas y no hay nadie que no lo sepa. El año pasado, de los accidentes mortales que tuvimos en la comunidad hubo 16 fallecidos en turismos que no llevaban el cinturón, un 27% del total de las víctimas. Te produce desazón porque en 2015 había sido el 17%, cuando en el conjunto nacional en 2016 la incidencia estaba en el 20%.



-¿Hay ya un fecha prevista ya para que empiecen a funcionar las cámaras que controlarán el uso del móvil y del cinturón?



-Se están poniendo en marcha poco a poco. Todavía no están operativas. La mayoría están en carreteras convencionales. La instalación técnica está, pero la comprobación del software, para que todo funcione correctamente, lleva un proceso.