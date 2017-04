Pontón cree que Feijóo repetirá como candidato en las próximas autonómicas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volverá a presentarse como candidato en las próximas elecciones gallegas.



"El sustituto de Feijóo es Feijóo". Así respondió Pontón en la Cadena Ser a la pregunta de quién cree que sucederá al titular del Gobierno gallego en el futuro. Además, acusó al líder del PP gallego de emplear sus intervenciones en el Pazo do Hórreo para hacer campaña electoral de cara a las municipales que tendrán lugar dentro de dos años. "Se dedica a hacer oposición a los gobiernos locales en las sesiones de control del Parlamento", cuestionó.



Preguntada por cómo se prepara el BNG de cara a esos comicios locales de 2019, Pontón manifestó que confía en tener definidos los candidatos de las principales ciudades antes de final de este año.



Por otra parte, diferenció los "proyectos" que representan el BNG y En Marea. "Cada día se ve más claro quién es quién y los caminos y los proyectos que cada quien representa", sentenció Ana Pontón, que no cierra la puerta a que algunas de las personas y organizaciones que abandonaron el Bloque en los últimos años regresen a la formación frentista. El BNG, según reiteró, tiene las puertas abiertas "para todos los gallegos, los que estuvieron y los que no", informa Europa Press.