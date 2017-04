Villares reprocha a compañeros de En Marea que se "autoexcluyeran" de la dirección

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha pedido a sus compañeros de partido que decidieron "autoexcluirse" de la nueva dirección que expliquen "por qué" lo hicieron, ya que el exmagistrado cree que fue una "decisión" personal. "No es que fuesen excluidos, fue una renuncia", argumentó.



En una entrevista s Radio Nacional de España, Villares defendió que la elección de la coordinadora acordada por el Consello das Mareas la pasada semana, en la que él fue proclamado líder orgánico en contra del documento con el que él concurrió al proceso, es "proporcionada a los resultados" de las elecciones internas a los órganos de dirección del partido instrumental.



"Había compañeros que preferían otra composición que no fuese proporcional, pero los estatutos nos obligaban a ello", alegó el portavoz de En Marea ante las acusaciones lanzadas por compañeros de filas que aseguran que la configuración de la coordinadora "excluye" del órgano de dirección a Anova, la Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida otras mareas municipalistas, informa Europa Press.



Villares reiteró que la intención inicial fue "incluir todas las voces que forman el espacio de confluencia" dentro de la coordinadora, pero, advirtió, hubo quien "decidió autoexcluirse". "Es una decisión de quien lo hace, pero no es que fuesen excluidos; fue una renuncia. Los que decidieron no estar tendrían que decir por qué", zanjó. Y es que Villares cree que lo "mejor" sería tomar las decisiones por "consenso", pero que, de no alcanzarse, deben adoptarse "por mayoría, que fue lo que pasó en este caso". "Las reglas de mayoría no dejan fuera a nadie", ha incidido.



En cuanto a su elección como único portavoz orgánico -opción que vetaba el documento político de la candidatura Máis Alá!, liderada por el propio Villares-, el magistrado en excedencia ha señalado que "todo el proyecto político tiene más profundidad que esa cuestión". Tras una semana de críticas desde varios sectores que forman el partido instrumental, Villares apuntó que "los partidos son motores auxiliares" del espacio de confluencia, ya que En Marea es "un partido de adscripción individual". "Las vicisitudes internas de cada organización no pueden influir en las decisiones de En Marea. Una parte de En Marea que somos independientes queremos que esto funcione. No podemos condicionar su funcionamiento a dinámicas internas de partido", concluyó.