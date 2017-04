32 cámaras vigilan desde hoy el uso del cinturón en las carreteras gallegas

Desde hoy 225 cámaras, el 60% de ellas en carreteras convencionales, vigilarán si los conductores llevan puesto el cinturón de seguridad, aunque en los dos primeros meses de aplicación de esta medida la foto no servirá para sancionar, pero sí cuando finalice este plazo. En Galicia, están instalados 32 dispositivos para controlar el uso del cinturón, 15 en la provincia de A Coruña, 8 en Pontevedra, 5 en Lugo y 4 en Ourense. Pese a las continuas campañas de sensibilización sobre la importancia de viajar con el cinturón, el 27% de los fallecidos el año pasado en las carreteras galelgas no lo llevaba puesto, casi diez puntos por encima de la media nacional (20%).

En un principio, estas cámaras se habían diseñado para interceptar las infracciones por no uso del cinturón de seguridad y el empleo del teléfono móvil al volante. En esta primera fase, tan solo se controlará la utilización del elemento de seguridad.

Son cámaras, según informa la DGT, que controlan de modo automatizado el uso del cinturón de seguridad, estarán colocadas en pórticos o postes y seis de cada diez vigilarán las vías convencionales, que son las que registran mayor accidentalidad y siniestralidad. En Galicia, el 89% de los siniestros mortales ocurren en este tipo de vías.

GALICIA, 2ª CCAA CON MÁS CÁMARAS

Del total de las 225 cámaras -ubicadas en todas las comunidades salvo País Vasco y Cataluña que tienen competencias propias-, Andalucía es la comunidad con más dispositivos (71), seguida de Galicia (32), 25 en Castilla y León, 22 en la Comunidad Valenciana, 20 en Aragón, 18 en Castilla-La Mancha 8 en Madrid y otras 8 en Asturias.

En el caso del Principado las cámaras están colocadas en los siguientes puntos: A-66, kilómetro 33,85, en sentido a León; A-66, kilómetro 48,70, en sentido a Oviedo; A-8, kilómetro 401,05, en sentido Santander; A-8, kilómetro 385,13, en sentido a Galicia y AI-81, en el kilómetro 0, en sentido salida de Avilés hacia la Y.

La relación se completa con las ubicadas en la AI-81, en el kilómetro 1,90, en sentido entrada a Avilés desde la 'Y'; AS-266 (antigua Oviedo-Gijón), en el kilómetro 5, en sentido a la capital del Principado, y N-632 (Ribadesella-Canero), en el kilómetro 98,74, en sentido Oviedo.

Además, hay 6 en carreteras de La Rioja; en Extremadura, Cantabria y Murcia se han instalado tres en cada una; y en Canarias, Navarra y Baleares, dos en cada caso.

Por provincias, son las carreteras de Sevilla, con 20; Málaga, con 18, y Zaragoza, con 14, las que tienen más cámaras.

SIN MULTAS EN DOS MESES

De momento, la foto no servirá para multar, pero sí para que Tráfico envíe al conductor una carta informativa para concienciar de que el uso de este dispositivo de seguridad se generalice entre todos los ocupantes del vehículo, ya que este elemento reduce en un 60 por ciento la posibilidad de fallecer en caso de accidente.

La misiva, que va firmada por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, informará del día, hora y lugar donde fue captado el conductor infractor y le recordará que cada año fallecen unas 180 personas por no hacer uso del cinturón.

Asimismo, resalta que el objetivo de la DGT es que todos los ocupantes lo lleven puesto y que, por ello, ha instalado esas cámaras para vigilar el uso de un elemento de protección "que tantas vidas ayuda a salvar".

La carta incluye el enlace a la web de la DGT donde el usuario podrá consultar los puntos kilométricos de las carreteras donde están instaladas las cámaras.

200 EUROS Y TRES PUNTOS



En un primer momento no habrá sanciones, pero avisa de que después sí se impondrán y que esta infracción está multada con 200 euros y la detracción de tres puntos del carné.

"Por su seguridad y la de todos no olvide nunca llevar abrochado el cinturón de seguridad, tanto si circula por ciudad como si lo hace por carretera", concluye la misiva.

A la carta informativa se le adjunta la prueba de la infracción -la fotografía-, en la que se constata que el conductor del vehículo no hacía uso del dispositivo de retención.

Serrano explica en el comunicado de hoy de Tráfico que han decidido no sancionar, "sino empezar por concienciar, ya que no es intención de la DGT recaudar, si no salvar vidas".

"La idea es que los ciudadanos conozcan que ya disponemos de estos instrumentos que captan de forma automatizada la imagen y que conozcan donde están ubicadas", añade.



Estas cámaras complementan la vigilancia que a pie de carretera hacen losagentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil "con el fin último de que ninguna persona fallezca o resulte herida por no llevar el cinturón de seguridad", destaca la DGT.

Tráfico lamenta que pese a los reiterados mensajes lanzados desde la DGT y otras entidades sobre la importancia del cinturón, en 2015 un total de 159 fallecidos usuarios de turismo y furgonetas (el 22 por ciento) no utilizaban el cinturón de seguridad en vía interurbana. En vías urbanas no hacían uso del mismo 19 de los 70 fallecidos.

Respecto a los heridos hospitalizados el 10 por ciento no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente en el caso de las vías interurbanas y el 14 por ciento en los accidentes ocurridos en urbanas.

Estos datos, según Serrano, "llaman a la reflexión y a la responsabilidad que todos como usuarios de vehículos tenemos de concienciar al resto de ocupantes a hacer uso del seguro de vida más importante y más barato que tenemos cuando viajamos en coche", informa Efe.