Cancela urge a Ferraz a decidir el futuro de la gestora tras agotar hace un mes el mandato

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, no ha obtenido respuesta aún a la consulta que trasladó a Ferraz sobre su continuidad. Y ya ha pasado un mes desde que el pasado 9 de marzo concluyó el mandato del órgano que encabeza y desde esa fecha la dirección federal interina sopesa la posibilidad de cambiar su composición.



Cancela advirtió ayer de que "no estaría de más" recibir respuesta, "únicamente a efectos garantistas", es decir, para "garantizar todas las medidas y decisiones" que se tomen en el desarrollo de las primarias y el congreso previstos.



Al inicio de la Semana Santa, Cancela dijo entender que existen unos "días de descanso", de ahí la ausencia, por el momento, de un pronunciamiento. El pasado 4 de abril, ella misma interpretó que está "en funciones" al frente de la gestora del PSdeG, e indicó que pediría a Ferraz que lo aclarase.



La dirigente socialista recordó ayer el "planteamiento" que hizo al creer que la actual gestora tiene que afrontar un proceso de primarias y un congreso: "Nosotros, desde la gestora en este momento en Galicia, no tenemos ninguna duda de que debemos desarrollar las funciones que nos corresponden", destacó Cancela antes de incidir en que no fueron "cesados".