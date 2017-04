Los concellos perdieron 1.400 millones en una década con el actual modelo de financiación

Más fondos y mayor autonomía. Esa es la receta que proponen los alcaldes gallegos para lograr un reparto "justo" e "igualitario" que saque a los concellos del furgón de cola al que les ha llevado el actual sistema de financiación local. El Estado deja en Galicia una media de 194 euros por habitante, mientras que el conjunto del país la aportación se eleva a 243, una brecha que, según advierten desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), se ha ido agrandando en los últimos años haciendo que los ayuntamientos gallegos dejasen de percibir en la última década 1.400 millones de euros respecto a la media estatal. Para tratar de corregir el actual sistema de financiación, el órgano de poder local presentó ayer en Santiago cien propuestas que serán remitidas al Gobierno central para que modifique los actuales coeficientes que utiliza para calcular el reparto de fondos -población, capacidad fiscal y el llamado inverso de capacidad tributaria- y que generan "desigualdades", "ineficiencias", "desequilibrios" e "inestabilidad" en los ayuntamientos. Los regidores gallegos reclaman que se tengan en cuenta criterios objetivos como el envejecimiento, la superficie o las entidades de la población y que tenga en cuenta el coste que asumen en la prestación de los servicios.



En la presentación del documento Las 100 demandas de la Fegamp, su presidente, Alfredo García, urgió el fin del "trato discriminatorio" del Ejecutivo central en el reparto de fondos del Estado hasta los ayuntamientos gallegos, que reciben 50 euros por habitante menos que la media del conjunto español.



El estudio de los alcaldes gallegos plantea demandas "urgentes, posibles y viables a corto plazo" con el propósito de conseguir cuatro objetivos: un reparto de recursos igualitario, tanto por parte del Gobierno central, como de la Xunta y de las diputaciones; un aprovechamiento más eficiente de esos fondos, una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía y un modelo de proximidad que tenga en cuenta la realidad territorial de Galicia.



En su intervención, el presidente de la Fegamp destacó que la administración local gallega "está cumplimiento con nota", tanto a nivel financiero como en la prestación de servicios. "Si no lo decimos nosotros no lo va a decir nadie", destacó el también alcalde de O Barco. García quiso destacar el "valor" del papel que desempeñan los ayuntamientos, especialmente en el rural, donde son "el motor" del desarrollo económico y demográfico.



Las cien medidas propuestas por los alcaldes gallegos se centran en cuatro bloques: la mejora de la financiación local, el gasto y la gestión municipal, las competencias de los ayuntamientos y la reforma de la planta local.



Los datos presentados ayer por la Fegamp colocan a los ayuntamientos a la cola en el reparto de fondos del Estado. Los concellos reciben 50 euros menos por cada habitante respecto a la media nacional. Si se suman los fondos totales y la recaudación fiscal propia, los municipios gallegos ingresan en sus arcas 300 euros menos por habitante, según el informe del órgano de poder local gallego. "Con ese menor volumen de recursos, deben atenderse unos servicios que en Galicia, por el simple efecto de la dispersión, resultan especialmente costosos", cuestionan los alcaldes de la comunidad.



Los regidores destacan además que la administración local es la menos endeudada de todas "y en particular las gallega". Y es que, destaca la Fegamp, "los concellos gallegos tienen la menor deuda de todo el Estado y los más cumplidores son los de menos población, aspecto que desecha la persecución que sufren".



Los alcaldes gallegos denuncian que los ayuntamientos siguen prestando competencias que no les corresponden y por las que no reciben financiación alguna. Galicia tiene 313 concellos, el 4,1% del total del Estado, pero cuenta con más de 30.000 entidades singulares de población, la mitad de las que hay en España, lo que implica, según destaca la Fegamp, atender 41.000 kilómetros de carreteras municipales y provinciales, alumbrado público sobre más de 26.000 km, abastecimiento de agua y recogida de basura en cada núcleo.



Ante esta situación, los regidores reclaman un "equilibrio" en el reparto de fondos, teniendo en cuenta los factores que incrementan el coste de la prestación de servicios. Además, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de eliminar el sistema de subvenciones en favor de las transferencias directas con criterios objetivos de reparto.