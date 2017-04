Economía solo logra reactivar tres de las casi 500 minas en desuso que sacó a concurso

En julio de 2011, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, se fijaba como objetivo revitalizar un sector "durmiente" mediante una estrategia de la Consellería de Economía: retirar la concesión de explotación vigente a las explotaciones en desuso para adjudicarlas de nuevo a empresas que quisiesen explotarlas. Casi seis años después, el balance es el de solo tres concesiones de explotación concedidas tras unos concursos públicos que en principio iban a afectar a todas las provincias y a más de 600 puntos, pero que de momento se ha ceñido a 474 de A Coruña, Pontevedra y Ourense. El objetivo era también hacer lo propio en Lugo, pero fuentes del departamento de Francisco Conde no aclaran el punto en que se halla ese trámite administrativo.



La meta de la Xunta pasaba por triplicar la facturación del sector minero en Galicia en una década, hasta alcanzar los 2.100 millones, al amparo de materiales como el oro, el revalorizado wolframio o el litio. Consideraba que muchas explotaciones con licencias vigentes en desuso aún podían tener vida útil y abrió la opción de que recuperasen su actividad.



De momento, solo tres han pasado a la fase que permite su explotación, pero otras 48 han recibido permisos de investigación para calibrar los tamaños de los yacimientos y su rentabilidad para decidir si empiezan a cavar o desisten.



De las 296 explotaciones de A Coruña y Ourense, 74 habían generado un primer interés empresarial en 2013, aunque este no se concretó en su mayoría.



Las tres minas o terrenos en que recuperarán la búsqueda de materiales son San Sadurniño (A Coruña) y A Gudiña (Ourense). En la primera se trata de serpentina, usado para construcción o en decoración, mientras que en la segunda dos concesiones diferentes permitirán obtener wolframio y estaño, más otros materiales que el departamento de Economía no especifica, y granito ornamental.



A ellos podrían unirse los proyectos que están en fase de investigación, que suman 48. En Ourense se ubican siete: uno para wolframio, estaño y otros materiales en Verín y Vilardevós, dos para pizarra en Petín, Verín y Vilardevós; y cuatro para granito ornamental en Leiro, Baños de Molgas, Os Blancos, Baltar y Amoeiro. A ellos se unen otro de cuarzo en A Coruña y 36 más sobre los que Economía no concreta más datos.



El material que sí parece captar de nuevo el interés empresarial es el wolframio o tungsteno, cuya extracción convirtió a Galicia en un punto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial.