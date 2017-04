De la Serna: "Haremos lo posible para invertir este año todo lo previsto en los presupuestos para Galicia"

De la Serna aprovechó su primera visita oficial a las obras del AVE gallego en la provincia de Ourense para hacer una exhibición de las cifras incluias en los presupuestos del Estado para Galicia y recordar que la partida de su cartera "alcanza los 898 millones de euros, lo que ha supuesto un gran esfuerzo inversor de Fomento y sitúa a Galicia en cuarta posición en volumen inversor, un 53% más que la realizada en 2016".



Sin embargo, y a preguntas de los medios de comunicación sobre las declaraciones del presidente de la Xunta en las que señalaba que el Ejecutivo gallego no se dará por satisfecho si la inversión consignada para este año en las cuentas estatales no se ejecuta íntegramente en 2017, el ministro de Fomento cauto señaló que se hará "todo lo posible". "Si en cinco meses reanudamos actuaciones en 17 obras, esperemos a partir de junio cubrir la totalidad de los presupuestos; haremos lo necesario", proclamó De la Serna.



En cuanto a las críticas de BNG por no visitar el tramo de Puente Ambía, "paralizado hace 14 años", el ministro de Fomento emplazó al delegado del Gobierno en Galicia "a que invite al Bloque a un circuito para ver cómo van los túneles del AVE en Galicia".