La Audiencia de A Coruña dice que la investigación sobre el Alvia no fue independiente

La Audiencia Provincial de A Coruña rechaza eliminar de la instrucción del siniestro del Alvia en Angrois el informe elaborado en su día por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, si bien ratificó que no fue independiente.



Así lo comunica en un auto del pasado 31 de marzo al que tuvo acceso Europa Press, trasladado ayer a las partes, en el que los magistrados se remiten a otro fallo anterior de la Audiencia, que ya indicaba que, "dado el origen de sus componentes, no puede ser tenido como una evaluación de agentes independientes".



De hecho, Europa abrió un expediente a España por incumplimiento de la normativa en lo relativo a la composición de este órgano, que se declara independiente pero se inscribe en el organigrama del Ministerio de Fomento.



Una vez que el Gobierno central modificó la forma de elección de sus miembros, la Unión Europea cerró este procedimiento de infracción, pero partes personadas en la causa por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira como las víctimas y la defensa del maquinista siguen considerando que la CIAF no es independiente y que debe repetirse la investigación técnica.



En el auto del pasado 31 de marzo, la Audiencia Provincial desestima todos los recursos presentados por varios afectados por el accidente y también por el letrado del conductor. Con ellos, pretendían revertir la decisión del juez de negarle varias diligencias, pero los magistrados de la Audiencia de A Coruña ratifican este rechazo.



No obstante, este pronunciamiento llega en un momento en el que las partes ya fueron notificadas por el juez para que le "informen sobre el procedimiento a seguir" y las "diligencias a practicar". Tienen de plazo hasta el próximo lunes. Entre otras cosas, con las demandas ahora rechazadas por completo, las partes buscaban invalidar a los peritos designados judicialmente en su pronunciamiento acerca de si la evaluación de riesgos en la línea se hizo correctamente.