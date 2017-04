Rajoy se toma un respiro en el Umia

Los vecinos de Armenteira, en el concello pontevedrés de Meis, comienzan a tomar con naturalidad la presencia de un gran número de policías cada vez que se acerca una jornada festiva para todo el país. Ayer no fue una excepción, y a ninguno sorprendió encontrarse caminando por la Ruta da Pedra e da Auga al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que pasa sus vacaciones de Semana Santa en el piso que tiene en Sanxenxo.



"Se ha convertido en un habitual durante los períodos vacacionales, por mínimo que sea, y siempre se muestra amable con todo aquel con el que se cruza en el camino", explicaba ayer un vecino que se encontró con él a primera hora de la mañana.



La jornada de ayer no fue una excepción, ya que sobre las 09.30 horas, los vecinos de Armenteira notaron la presencia de un importante número de vehículos con policías de paisano. Pocos minutos después aparecía el presidente del Gobierno andando por el sendero que tantas veces a recorrido en los últimos años.



La ribera del río Umia tiene encandilado al también líder del Partido Popular, que a primera hora de la mañana de ayer comenzó su tradicional "andaina", acompañado de su inseparable José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y esposo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.



Con vestimenta deportiva, el presidente inició la ruta en las inmediaciones de Pontearnelas y se encaminó hacia el monasterio de Armenteira, el cual visitó antes de parar en un conocido establecimiento hostelero que se encuentra al pie del emblemático edificio, donde le tenían preparado el desayuno. Allí no dudó en mostrar su cara más campechana con los parroquianos que le dirigieron la palabra, antes de regresar a su residencia de Sanxenxo, donde pasará la Semana Santa liberando el estrés al que se ve sometido a diario por sus responsabilidades.



El presidente del Gobierno siempre se ha declarado un enamorado de la Ruta da Pedra e da Auga, un paraje que arranca en Pontearnelas y se dirige hasta Armenteira bordeando el río Umia y uno de sus principales afluentes. Entre árboles frondosos y molinos de agua recuperados, Rajoy encuentra el tiempo suficiente para ponerse en forma y disfrutar de un momento de ocio. Al mínimo periodo vacacional que puede aprovechar, Rajoy no duda en recorrer este sendero que está enclavado entre los municipios de Meis y Ribadumia.