Tráfico inicia mañana una campaña de control de velocidad en vías convencionales

La Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará mañana una campaña de control de velocidad que incidirá sobre todo en las carreteras convencionales (las que disponen de un solo carril en cada sentido) y en las vías urbanas de la comunidad gallega. Esta iniciativa forma parte de la programación anual de la DGT y se mantendrá durante toda la semana, hasta el domingo día 23 incluido, según informó la Delegación del Gobierno en Galicia.



Para el desarrollo de la campaña, que estará coordinada por las jefaturas provinciales de tráfico, se utilizará el máximo número de medios disponibles y, siempre que sea posible, se advertirá a los conductores de la existencia próxima de controles. La campaña no supondrá la disminución de vigilancia en otros lugares, por lo que en unos casos se producirán denuncias sin notificación inmediata y en otros se procederá a la identificación del conductor y a la notificación in situ, con el fin de "potenciar el efecto pedagógico de la concatenación infracción-denuncia".



El objetivo de esta iniciativa es conseguir "una mayor reducción de la velocidad media" y "disminuir los niveles de grandes excesos". Se trata de concienciar a los conductores de "la estrecha relación entre una velocidad inadecuada y los accidentes". En este sentido, la Delegación del Gobierno, aclara que a diferencia de la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, o el uso del cinturón de seguridad y del casco, que "no son cuestionados", la consideración de la velocidad como factor de riesgo "no ha adquirido la misma aceptación entre los conductores". "Y ello a pesar de que en el 20% de los accidentes mortales registrados en vías interurbanas españolas se apreció la velocidad como factor concurrente", añaden. También se potenciará la colaboración con los ayuntamientos para realizar controles en zonas urbanas, donde la velocidad es "igual de determinante" por cuanto "aumenta el riesgo de muerte de un peatón tras ser atropellado, de ahí la importancia de no superar los límites".