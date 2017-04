Villares: "No hubo traición en En Marea y el tiempo del ruido tiene que ser pasado"

El portavoz de En Marea, Luis Villares, niega haber traicionado a sus compañeros de coalición. "Todas las personas que están en el Consello de las mareas son personas inscritas, leales al espacio de confluencia y ninguna traición puede haber ahí", afirmó. En declaraciones a la SER, el exmagistrado resta importancia a las críticas internas y asegura que se sintió arropado siempre por Xosé Manuel Beiras. "Si Beiras hubiese querido asumir la portavocía yo no tenía inconveniente, pero quería que fuese yo, siempre dije que no iba a desautorizarle, porque fue el primero en dar pasos valientes hacia la confluencia", dijo. Tras el proceso de primarias, Villares espera que haya pasado el ruido interno para centrarse en su labor de oposición. "Esa es la gran pena que tengo de todo lo que ha pasado estas semanas, no poder trasladar el mensaje de cambio de En Marea, el tiempo del ruido ya tiene que ser pasado y desde ya el mensaje nítido tiene que ser lo que proponemos, no lo que nosotros somos internamente", indicó.



El portavoz de En Marea quiere centrarse en su labor de oposición a Feijóo, a quien acusa de no alzar la voz por el recorte del 30% en inversiones para Galicia en los Presupuestos del Estado de 2017.